Tubig, kuryente, toll ilibre sa VAT

Naghain ang mga miyembro ng Makabayan bloc ng mga panukala upang maging exempted sa 12% value-added tax (VAT) ang kuryente, tubig at toll service upang matulungan ang mga konsumer.

Sa House Bill 5995 inaalis ang VAT sa generation, transmission at distribution ng electricity.

Ayon kay ACT Teachers Rep. France Castro ang isang konsumer na nagbabayad ng P2,000 ay makatitipid ng P240 sa kanilang panukala.

Inihain ng Makabayan bloc ang House Bill 5994 upang maging exempted naman sa VAT ang system loss charge—ang ipinapataw na singil sa mga konsumer upang mabawi ng mga kompanya ang nawalang kuryente sa proseso ng transmission o pagnanakaw nito.

Ang singil sa tubig at aalisan ng VAT sa ilalim ng House Bill 5997at sa House Bill 5996 naman aalisin ang VAT sa toll services.

“We urge the House leadership to immediately hear these bills and Malacañang should also classify them as urgent as way to help our people,” dagdag pa ni Castro. (Billy Begas)