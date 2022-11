Simula na ang face-to-face classes

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Noong Nobyembre 2 ay nagbalik na ang full face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan sa bansa matapos ang halos dalawang taong blended learning dahil sa pandemya.

Napakahalagang makabalik tayo sa in-person classes dahil mismong ang National Economic and Development Authority (NEDA) ang nagsasabi na P11 trilyon ang mawawala sa ating productivity sa susunod na 40 taon kung magpapatuloy ang distance learning.

Bukod dito, kung hindi babalik sa pagpasok sa paaralan ang mga batang mag-aaral ay lalong mapag-iiwanan ang sektor ng edukasyon pati ang kinabukasan ng mga kabataan. Nakakabahala po kasi ang joint report ng UNICEF, UNESCO at World Bank, na halos 15 porsyento lamang ng mga 10 taong gulang na bata sa Pilipinas ang nakakabasa o nakakaunawa ng simpleng istorya. Nangangahulugan ito na mayroong 85 porsyentong learning poverty sa bansa.

Kaugnay ng pagpapatuloy ng face-to-face classes, binisita natin ang iba’t ibang paaralan sa Bicol Region upang mamahagi ng healthcare supplies sa mga estudyante at guro. Mahalaga sa atin ang kalusugan ng mga mag-aaral at school personnel na sumasabak ngayon sa face-to-face classes.

Sa pagpapatuloy ng ating Tabang sa Edukasyon, pinuntahan ng Ako Bicol Party-list ang mga benepisyaryong mag-aaral sa Sorsogon City upang ipaabot ang ating tulong. Isinagawa ang educational assistance payout sa mga benepisyaryo sa Sorsogon Provincial Gym, gayundin sa People’s Mansion sa Barangay Buradod, East District sa Lungsod ng Sorsogon.

Sinadya din po natin ang ilang bayan sa Albay upang ipagpatuloy ang Tabang sa Edukasyon katuwang ang Department of Social Welfare and Development (DSWD). Natanggap na po ng ating mga estudyanteng benepisyaryo mula sa bayan ng Oas, Polangui, at Libon ang kanilang educational assistance.

Nagkaroon din tayo ng educational assistance payout sa Guinobatan Plaza para sa ating mga benepisyaryo mula sa mga bayan ng Jovellar, Guinobatan, Ligao, at Pio Duran. Nagsagawa rin ng payout ng educational assistance sa Embarcadero de Legazpi para sa iba pang benepisyaryong mag-aaral sa Albay.

Kahit masungit ang panahon, ipinagpatuloy ng Ako Bicol Party-list ang paghahatid ng tulong sa mga mag-aaral sa Tabaco City, Albay. Makakaasa po kayo na ano pa man ang panahon, kaagapay ninyo kami para tumulong sa inyo.

Maraming mag-aaral ang lubos na nagagalak sa programa ng Ako Bicol Party-list. Isa rito si Dave Catura na naka-enroll ngayon sa CAT College sa Legazpi City. Dahil sa educational assistance ay nakapagbayad na siya ng tuition sa kanyang prelims.

Isa rin si Ana Casais sa mga lubos na nagpapasalamat. Sa pamamagitan ng educational assistance ay makapagpapatuloy ng pag-aaral ang kanyang anak.

Nakakataba ng pusong marinig ang kanilang pasasalamat sa ating programa. Asahan po ninyong nandito lang ako upang tulungan ang ating mga estudyanteng nangangailangan ng suporta sa pag-aaral. Walang patid ang aming pagtulong at kaagapay niyo kami sa pagtupad ng inyong pangarap.

Sa pag-usad ng kasalukuyang school year, titiyakin nating tuluy-tuloy ang ating pagtabang sa mga Bicolanong mag-aaral na nagpupursige sa pag-aaral. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!