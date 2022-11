SB19 hinamon si Bruno Mars

Pinahayag ng P-pop group na SB19 ang kagustuhang maka-collab ang Fil-Am music superstar at Grammy awardee na si Bruno Mars sa isinagawang press conference sa Los Angeles, California nitong Huwebes.

Naimbitahan ang grupo sa KUMU LA Studio, parte ng kanilang itinerary habang nasa US.

Tanong ng host nito: “Given the chance to collab with any artist who would it be?”

Si Bruno Mars ang naging sagot ng boy group.

“I guess we will be perfect for each other. SB19 and Bruno Mars. I’m not saying this to make yabang. I’m saying this because that’s what we feel,” paliwanag ni Stell.

Tinawag pa nito si Bruno na kuya, at paborito niyang artist.

Kaya rin daw ng grupo na makipagsabayan sa international scene, kung mabibigyan ng pagkakataon.

“I think it is something different, for Bruno Mars to collaborate with a boy group. Something he has never done. So…I challenge… if you’re watching, Bruno,” panawagan naman ni Pablo.

“Hi Sir Bruno Mars. If you’re watching, I’m leaving the door open,” witty na hirit pa ni Stell.

Bumilib naman ang mga netizen sa confidence ng grupo na i-call out ang isang bigating pangalan sa music industry.

Maging sila ay um-agree na sana nga ay magkasama sa isang music project ang SB19 at si Bruno. Kaya naman wish nila na makarating din kay Bruno ang mensahe ng Pinoy group.

Ang SB19 ay binubuo nina Pablo, Josh, Stell, Ken at Justin. (Batuts Lopez)