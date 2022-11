Ronnie sa offer na porn movie: No, thanks!

Tahasang tumanggi si Ronnie Liang nang may mag-offer umano sa kanya na gumanap sa isang porn movie.

“I got pissed off and disappointed. I was offered and urged to do PORN movies… Thanks, but NO thanks po,” post ni Ronnie sa kanyang Facebook nitong Huwebes.

Hindi naman pinangalanan ni Ronnie ang taong ito.

Nakakahiya umano para sa kanya na magpakita ng pagkalalaki lalo’t isa siyang Master’s degree holder, Army reservist at ambassador ng ilang kompanya.

“I did not sacrifice and study hard all these years only to show my private parts in public—Nakakahiya.

“Without trying to brag, I am already an Army Reservist Officer, a pilot, a Master’s degree holder, a Brand Ambassador of some companies, and other government agencies. Madami pa po ako pwedeng gawin at pag ginawa ko yan madaming mawawala sa akin,” say ni Ronnie.

Hindi rin umano appropriate para sa kanya bilang isang Kristiyano ang pagsabak sa ganitong uri ng gawain.

“Most importantly, please understand that I am a Christian and a follower of Christ. Whatever I have achieved and everything I do is for the honor and glory of God.

“I am not perfect, super rich, or super famous, but to me, fame and money are only temporary,” aniya pa.

Hiling niya na sana ay manatili sa mga kagaya niyang celebrity ang paggalang. Sa iba na lang daw i-offer ang paghuhubad.

“Self-respect and the respect of my colleagues in and out of showbiz are forever more vital to me.

Okay lang naman po kung wala akong movie or project. Sa iba nyo na lang po ibigay ang lead role na yan.”

Pero, kahit tumanggi siya to do porn, nag-post pa din siya ng photo niya na half-naked.

“Hanggang ganito lang po ang pwede ko ipakita (laughing emoji),” hirit pa ni Ronnie.

Si Ronnie ay kilala sa kanyang hit song na “Ngiti” at ngayon ay isang ganap nang lisensyadong piloto. (Batuts Lopez)