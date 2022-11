PBBM kokornerin si Xi Jinping sa West PH Sea isyu

Isa ang isyu sa West Philippine Sea (WPS) sa mga baon ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa Association of SouthEast Asian Nations (ASEAN) Summit and Related Summits sa Phnom Penh, Cambodia.

Sa isang panayam sa pangulo, sinabi nitong wala pang nakikitang development sa Code of Conduct sa South China Sea kaya dapat magkaroon ng consensus ang mga bansa upang magkaroon ng kalutasan sa problema sa South China Sea.

“Yeah. We will have to find a — area of consensus. ‘Yon ang aking mga iniisip eh. Kasi kung hindi pa tayo makahanap ng area of consensus when it comes to that. I think the code of conduct is — medyo natutulog eh. It’s not really moving forward. We already have actually, previous declaration which we can based that on. So that is — that is one of the many suggestions that I’m hoping to bring,” anang pangulo.

Sinabi ng presidente na kailangang makahanap ng paraan upang malutas ang isyu sa mga pinag-aagawang isla sa WPS kung saan isa ang Pilipinas sa mga bansang claimant nito.

Umaasa si Pangulong Marcos na makatatalakay nila ni Chinese President Xi Jinping ang isyu sa mga nakalinyang pulong sa ASEAN para na rin sa ikakapanatag ng lahat ng mga bansang naghahabol sa mga teritoryo.

“But those kinds of discussions especially with the West Philippine Sea, I’m hoping to do that with the Chinese President. Yeah, so hopefully ‘yon ang ano — ‘yong ang magiging isang subject matter na pag-usapan namin. You cannot — I cannot… it’s impossible for me to talk to China without mentioning that,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)