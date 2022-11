Paolo Tancontian tutuklas ng mga bagong samboista

TUTUKLAS ng mga bagong usbong na samboista ang Pilipinas Sambo Federation, Inc. sa mga nakalinyang kumpetisyon na kanilang lalahukan.

Unang sasalang ang mga kababaihan na lalahok 8th Women’s Martial Arts Festival sa Nobyembre 12-18 sa Rizal Memorial Sports Complex, kung saan ang mga magtatagumpay na atleta ang kakatawan para sumalang sa Asian Indoor Martial Arts Games sa Nov. 17-26 sa Chonbuti at Bangkok, Thailand.

“Inspirasyon ang mga babae, kasi one of the biggest achievement ng Pilipinas Sambo ay galing sa babae, isa pa first Olympic gold ay babae and this is the first time na kasali tayo sa All-Women’s Festival at first time din sa AIMAG ang combat sports. We always lean on towards gender equality,” pahayag ni PSFI President Paolo Tancontian kahapon sa lingguhang sesyon ng TOPS Usapang Sports sa Berouz Persian Cuisine sa Quezon City.

Sunod na pagtutuunan ng pansin ng PSFI ang National Sambo Championship na puntirya namang humanap ng mga atletang sasabak para sa 32nd Southeast Asian Games para sa traditional sport ng Cambodia na bokator na tiwalang makakapagbulsa ng tatlong gintong medalya para pangunahing manlalaro ng Combat Sambo.

“We’ll send the best fighters in Cambodian SEAG in our country, like (2019 SEAG champion) Mark Striegl and Rene Catalan, although we are going to undergo an extensive training after nilang dumaan sa matinding selection process sa national championship,” wika ni Tancontian sa forum na suportado ng Philippine Sports Commission, Games and Amusement Board at Pagcor. (Gerard Arce)