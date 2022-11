Pansamantalang pagkabulag

Isa sa mga maaring maging komplikasyon ng sakit na diabetes ay ang pagkasira ng mata na kalaunan ay maaring mauwi sa pagkabulag. Nguni’t bago umabot sa ganung punto, unti-unti nang mararanasan ang paghina at paglabo ng mata kung ang diabetes ay hindi kontrolado.

Ayon sa Philippine Statistics Authority, ika-apat ang diabetes na dahilan ng pagkamatay sa Pilipinas nuong 2020, pagkatapos ng sakit sa puso na pangunahing dahilan, cancer na pangalawa, at ang tinatawag na mga sakit na cerebrovascular, o iyong mga nakakaapekto sa daloy ng dugo at mga daluyan ng dugo sa utak, kagaya ng stroke.

Base naman sa mga datos ng World Health Organization, ang dami ng tao sa buong mundo na may diabetes ay lumobo mula 108 milyon nuong 1980 sa 422 milyon nuong 2014. Sa pagitan ng 2019 at 2020, tumaas ng 3 porsyento ang namamatay sa diabetes. Ayon sa organisasyong International Diabetes Federation, mayroon 537 milyon ang may diabetes sa buong mundo nitong nakaraang taong 2021. Tinatayang magiging 643 milyon ang bilang na ito sa taong 2030 at aabot sa 783 milyon sa taong 2045.

Nakakalungkot ang ganitong sitwasyon sapagka’t ang mga komplikasyon ng sakit na ito ay maaring maantala o maaring maiwasan. Isang pamamaraan dito ay ang regular na pagmo-monitor nito. Ang patuloy na pagtaas ng mga bilang ay nangangahuluguan ng maraming bagay, kabilang na dito ang hindi nagiging sapat na impormasyon para sa mga tao hinggil sa sakit na ito at ang mga komplikasyon nito. Isa ring malamang na dahilan ay ang kakaunting mga pamamaraan upang ang mga tao ay magkaroon ng mga serbisyong medikal kagaya ng mga laboratoryo o konsultasyon sa doktor.

Itinuturing kong maswerte ako sapagka’t may mga pamamamaraan na bukas para sa akin. Mayroon akong medical coverage na bagama’t limitado ay malaking tulong sa pagpapatingin at pagpapagamot. Mayroon din akong mga doktor na nanatiling tapat sa kanilang sinumpaan tungkulin kung saan mararamdaman mo ang kanilang malasakit. Kamakailan, sumailalim ako sa isang prosesong medikal para sa aking mga mata na naging posible sa pagtutulungan nila Dr. Arnel de Jesus, Dr. Mark Imperial at ni Dr. Vincent de Guzman. Sila ang mga naging instrumento upan masimulan ko ang paghinto ng pagkasira ng aking mga mata dulot ng diabetes.

Sa loob ng 10 minuto para sa aktwal na proseso, ininiksyunan ang dalawa kong mata ng gamot. Kagaya siguro ng karamihan sa inyo, nabigla din ako nung una kong marinig ang pagiiniksyun sa mata. Akala ko nuon, isa lamang biro ito. Hindi pala. Pagkatapos ng proseso, ang dalawa kong mata ay nakatakip ng gaza. At hindi ko na kailangan pang ilahad ng tuwiran ang epekto nito—pansamantalang pagkabulag.

Para sa ilang oras na wala akong nakikita, nilibang ko ang aking sarili sa pamamagitan ng musika. Nguni’t habang nakikinig ako, hindi ko maiwasan mag-isip paano ang mga taong hindi pansamantala ang kanilang pagkabulag. Nadagdagan ang aking pagkabalisa ng tumungo ang aking isipan sa labis kong kinakatakot—ang ako ang mawalan ng paningin.

Agad kong pinilit umalis sa mga ganitong negatibong pag-iisip. Nabaling naman ang aking atensyon sa matalinhagang pagkabulag o iyong mga hindi dulot ng anumang kondisyong medikal. Sa dami ng mga malinaw na patunay na ang ilan sa ating mga lider ay walang kakayahan, tila hindi nagagalaw ang piring sa mga mata ng ating mga kakababayan. May lunas pa kaya ang ganitong uri ng pagkabulag?