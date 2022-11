Pamunuan ng JRU lampake sa pagsisiga ni John Amores

HINDI sana nangyari ang malagim na pag-aamok ni JRU forward John Amores laban sa mga player ng CSB Blazers sa 98th NCAA men’s basketball elimitions game kamakailan kung inaksyunan na agad ng eskuwelahan ang kaparehong insidente noong Hulyo kung saan ay may sinapak din itong manlalaro ng UP Maroons.

Tatlong manlalaro ng Blazers ang sinapak ni Amores nang magwala ito at sugurin ang bench ng Saint Benilde sa kanilang laban nitong Martes.

Bago ito, sinapak din ni Amores noong Hulyo sa isang preseason tournament ang batang manlalaro ng UP na si Mark Belmonte.

Naniniwala si ‘NoWhereToGoButUP’ Chairman Renan Dalisay na kung agad na tinugunan ng JRU administration at coaching staff ang kanilang ipinadalang liham patungkol sa masamang aksyon ni Amores laban kay Belmonte, hindi na ito naulit kontra Saint Benilde.

“After the punching incident involving UP’s very young recruit Mark Belmonte who was just 18 years old at that time, the UPMBT Management decided to take action to avoid future incidents from happening,” pahayag ni Dalisay sa kanyang Facebook post nitong Martes ng gabi.

“The unfortunate incident this afternoon where some CSB players were seriously injured could have been avoided if the school administration and the coaching staff of JRU acted swiftly on the matter.”

Kinasuhan na ng UP si Amores sa nasabing insidente, habang ang NCAA Management Committe ay pinatawan na ng indefinite suspension ang basagulerong JRU player. (Gerard Arce)