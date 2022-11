NCR babu na sa Omicron subvariant wave

Nalampasan na ng National Capital Region (NCR) ang wave ng infections ng Omicron BA.5 at BA.4 subvariants ng coronavirus na nagresulta nang pagbaba ng bagong kaso ng COVID-19 sa bansa.

Ginawa ni infectious diseases expert Dr. Rontgene Solante ang pahayag kaugnay sa pagbaba sa 7.8% ng COVID-19 positivity rate sa NCR na ibinahagi ni OCTA Research fellow Dr. Guido David.

“We already passed the worst of the BA.5 and BA.4. Ibig sabihin, nalagpasan na natin ‘yong tinatawag natin na wave, so pababa na ang mga kaso,” ayon kay Solante sa isang public hearing.

“Second, dahil bumaba na siya, we also developed some form of population immunity na nakukuha natin doon sa infection. Nag-develop na ng antibodies against BA.5,” dagdag ni Solante.

Base sa report ng OCTA na bumaba sa 7.8%, ang positivity rate noong Nobyembre 7 mula sa 9.5% noong Oktubre 31. (Juliet de Loza-Cudia)