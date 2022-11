Minnesota nganga kay Devin Booker

OUT si Chris Paul (right heel soreness), binalikat ni Devin Booker ang Phoenix sa 129-117 paglapa sa Minnesota sa Target Center sa Minneapolis nitong Miyerkoles.

Nagsumite si Booker ng 32 points at season-high 10 assists, nilista ni Mikal Bridges ang 13 sa kanyang 31 points sa first quarter nang umpisahan ng Suns ang kalas 39-25.

Wala rin si starting forward Cameron Johnson pero lumamang hanggang 27 ang Phoenix. Kapalit ni Paul ay nag-start si Cameron Payne at umiskor ng 23, at may 16 si Landry Shamet off the bench.

“That’s what we stand by: playing the right brand of basketball,” bida ni Booker. “We have a lot of talented guys, even when we’re at full roster.”

Bumalik sa lineup ng Timberwolves si Rudy Gobert matapos ang dalawang larong pagliban habang nasa health and safety protocols.

Kaya lang ay limitado ang galaw nina Gobert at Karl-Anthony Towns dahil sa foul trouble. Nilista ni Gobert sa third ang 13 sa kanyang 25 points, nagkasya lang sa 11 si Towns. (Vladi Eduarte)