Michaela Belen, National University ayaw pakampante laban sa UST

Mga laro Biyernes: (Rizal Memorial Coliseum)

10:00am — FEU vs UP (5th-8th)

12:30pm — NU vs UST (Semis 1)

3:00pm — UPHSD vs Ateneo (5th-8th)

5:30 pm — Adamson vs DLSU (Semis 2)

MATIRA ang matibay sa sagupaan ng mga mahuhusay na beterano kontra sa mga agresibong rookies sa paghaharap sa do-or-die semifinals ng Shakey’s Super League 2022 Pre-Season Tournament, Biyernes, sa Rizal Memorial Coliseum.

Bakbakan ang National University (NU) Lady Bulldogs laban sa University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses, maging ang Adamson Lady Falcons kontra De La Salle Lady Spikers patungo sa asam na silya sa final round ng nagbabalik na developmental volleyball league.

Hahamunin si UAAP Season 84 MVP at Rookie of the Year Mhicaela Belen ng Lady Bulldogs ni UST Golden Tigresses super rookie na si Xyza Rufel Gula sa unang labanan sa semifinals sa alas-12:30 ng tanghali.

Una munang maghaharap sa ganap na alas-10:00 ng umaga ang FEU Lady Tamaraws kontra UP Lady Maroons sa classification match para sa 5th to 8th place.

Sasandigan naman ng La Salle Lady Spikers ang rookie na si Angel Ann Canino na muling magpakita ng kahusayan tulad sa huling laro kontra Ateneo sa quarterfinals sa muling pakikipagharap nito sa tanging koponan na nagpalasap dito ng kabiguan na Adamson Lady Falcons na aasa kay Lucille Almonte sa ganap na alas- 5:30 ng hapon.

Bago ito ay maghaharap muna sa alas-3 ang UPHSD Lady Altas kontra Ateneo Lady Eagles para sa classification ng women’s volleyball developmental league na inoorgania ng Shakey’s Pizza Asia Ventures Inc. (SPAVI), Athletic Events and Sports Management Group Inc. o ACES at ng Rebel Sports.. (Lito Oredo)