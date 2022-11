Mga hotel, resto binangon ekonomiya ng ‘Pinas

Lumago ang ekonomiya ng 7.7% nitong third quarter ng taon ngunit mas lumago pa sana ito kung hindi sumirit ang presyo ng mga bilihin.

“The economy could have grown stronger if not for inflation,” sabi ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan kahapon.

Ayon kay Philippine Statistics Authority Undersecretary at National Statistician Dennis Mapa, nasa P15.57 bilyon ang halaga ng ekonomiya ng Pilipinas mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon na nasa P13.75 trilyon naman sa parehong panahon noong 2021.

Kampante si Balisacan na makakamit ng pamahalaan ang target nitong paglago ng ekonomiya na 6.5%-7.5% ngayong taon. Aniya, para makamit ito, kailangan lamang lumago ang ekonomiya ng 3.3% sa fourth quarter na kaya naman dahil sa fourth quarter mas madalas pinakamasigla ang ekonomiya.

“We’ll probably grow higher than targeted for the entire year,” sabi ni Balisacan. “Clearly, the fact that the economy continues to perform and accelerate suggest that there is confidence in the administration and we are quite pleased to see that.”

Ang paggastos ng mga tao o ang tinatawag na consumer spending ang nagpagulong sa ekonomiya. Ayon kay Mapa, lumaki ang paggastos ng mga tao ng 8% noong third quarter at katumbas ito ng 73% ng ekonomiya.

Ayon sa datos ng PSA, P11.86 trilyon ang halaga ng consumer spending o ang kabuuang ginastos ng mga tao mula Enero hanggang Setyembre na siyang nagpagulong sa ekonomiya. Nitong third quarter ay nasa P4.13 trilyon ito.

Itinuturing itong ‘revenge spending’ ng ilang mga ekonomista. Dahil sa tagal ng lockdown, nasabik ang mga taong gumastos dahil dalawang taon na silang hindi gumagala.

Ayon sa PSA, lumago ang sektor na tinatawag na accommodation and food service activities ng 40.6% nung third quarter at dito kabilang ang mga hotel, resorts at mga restawran. Pinagulong din ng 24.3% na paglago ng transportation and storage pati na ang 9.1% na paglaki ng wholesale and retail trade at repair ng mga sasakyan ang ekonomiya. (Eileen Mencias)