Kristine, Jericho sobrang sikat pa rin sa Indonesia, Malaysia

Malaki ang naging impact ng ilang teleserye ng ABS-CBN sa iba’t ibang dako ng mundo, partikular na ang classic drama series nitong “Pangako Sa ‘Yo” sa Malaysia at Indonesia.

Sa post ng UP anthropology professor na si Nestor Castro, ibinahagi niya kung paano naging patok ang “Pangako Sa ‘Yo” na pinagbidahan noon ni Jericho Rosales at Kristine Hermosa sa mga Southeast Asian countries na pinuntahan niya.

Tanda nga niya raw na sa isang traditional wedding na pinuntahan nila sa Malaysia, nang malaman ng mga lokal na Pinoy sila ay agad daw silang pinakanta ng theme song ng serye.

“Way back in 2007, I brought my Anthropology students to Kota Belud in Sabah, Malaysia for their fieldwork. One time, we attended a traditional wedding in one of the villages. When those attending the wedding found out that we come from the Philippines, they requested us to sing ‘Pangako Sa ‘Yo,’ the theme song of the Filipino teledrama with the same title, since this TV series was a hit in Malaysia,” aniya.

Maliban pa roon, nang magtungo naman siya sa Indonesia ay may isang magulang na nagkwento sa kanya na marunong mag-Tagalog ang mga anak niya. Ika niya, natuto silang mag-Tagalog dahil umano sa kakapanood ng “Pangako Sa ‘Yo!”

“Two years later, I was doing fieldwork in Timika in Papua, Indonesia. One of my Papuan informants told me, ‘You know, when I am speaking with my children they answer me back in Tagalog.’ I asked him where his children learned Tagalog and his answer was, ‘…from watching Tagalog drama series on television.’”

“I found out that ‘Pangako Sa ‘Yo’ was also popular in Indonesia and people watch it in the original Filipino language with Bahasa Indonesia/Bahasa Melayu subtitles,” sey niya.

May ilang netizens naman ang naka-relate sa kanyang experience at anila, kapag may mga foreigner silang kasama at nalamang Pinoy sila, agad nilang itatanong ang serye (na kilala rin sa international title nitong “The Promise”) at kung gaano ka-famous ang mga bida nito hindi lang sa Southeast Asia, maski sa Africa at iba pa.

“Share ko lang din na yung Malaysian kong kasama sa trabaho, shinare na sikat na sikat daw si Jericho Rosales before sa Malaysia,” comment ni Roy Advincula.

“I have an African friend from Cameroon who asked me if I have watched ‘The Promise’ I told him I wasn’t familiar with it and his exact words were ‘How come you don’t know that? You don’t know Amor Powers?” kwento naman ni Christine Laguitan.

Apart from Malaysia and Indonesia, matatandaang ginawan din ito ng sariling adaptation sa Cambodia noong 2013. Todo-subaybay din ang mga Thai sa 2015 Kapamilya remake ng serye, tampok ang tambalang KathNiel.

Maliban pa nga sa “Pangako Sa ‘Yo,” hit-na-hit din daw sa Malaysia ang mga Kapamilya teleserye noon na “Sana’y Wala Nang Wakas” at “Mara Clara” sa Myanmar.

Nasambit naman ni Prof. Castro na dahil dito, kaya talagang makipag-sabayan ng mga programang Pinoy hindi lang sa K-Drama kundi sa iba pang international content. Sayang nga lang daw at hindi binigyang prangkisa ang ABS-CBN.

“So, if you’re wondering how come we can’t compete with Korean films, my answer is we actually can. However, Korean films are very much promoted by the Korean government as part of their “soft power” influence. On the other hand, Filipino television and movie outfits are left to fend for themselves [like] ABS-CBN, which produced Pangako Sa ‘Yo,” ika niya. (Rb Sermino)