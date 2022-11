KJ McDaniels, Meralco sasakay sa momentum

Mga laro Biyernes (Ynares Center Antipolo)

3:00pm – Rain or Shine vs Bay Area

5:45 pm – Blackwater vs Meralco

MAGKASUNOD lang sa standings ng PBA Commissioner’s Cup ang Blackwater (3-6) at Meralco (2-5), magpapang-abot ang dalawa sa Ynares Center sa Antipolo ngayong araw.

Kinuryente ng Bolts ang pangalawang panalo nang masilat ang tigasing Bay Area 92-89 noong Biyernes.

Magandang pasalubong sa bagong import ni coach Norman Black na si KJ McDaniels.

“It’s a good win for us. Now let’s see if we can string some together and try to take that last bus to the playoffs,” ani Black.

Mula sa even 3-3, natatluhang sunod na talo ang Bossing huli sa Magnolia 91-69 noong Nov. 6.

Papasok sa homestretch ng eliminations, kailangang makapag-ipon ng mas maramiing panalo para makasama sa top 8 na uusad sa quarterfinals.

Nasa 11th place ang Blackwater, humihinga sa kanilang batok ang Meralco.

Habang wala pa sina Chris Newsome, Cliff Hodge ay sina Raymond Almazan, Allein Maliksi, Chris Banchero ang inaasahan ni Black na aayuda kay McDaniels.

Ang 14 lang ni Ato Ular ang naka-double digits sa Bossing kontra Hotshots, pipigain ni coach Ariel Vanguardia sina Cameron Krutwig, Gab Banal, Rey Suerte habang hindi pa sigurado kung mailalaro ni Baser Amer ang left calf strain na inabot. (Vladi Eduarte)