KD Estrada makikipagbugbugan para kay Alexa Ilacad

Biglang-bigla naglabas ng love letter si Alexa Ilacad para kay KD Estrada sa kanyang Instagram story.

Ano nga ba ang nangyari? Saan galing ang punong-puno ng pagmamahal na pakiramdam na `yon ni Alexa?

May sini-celebrate ba sila sa araw na `yon (Nov. 9)?

Anyway, heto nga ang ‘love letter’ ni Alexa para kay KD:

“When I’m hurt I know you feel double.

“When people walk all over me, you’re always ready to go to war for me. “Thank you for always protecting me, for being my safe space, and for being strong when I can’t fight for myself,” panimulang sabi ni Alexa.

Dito nga sinabi ni Alexa ang kahanga-hangang katangian ni KD, na minahal niya.

“Since day 1, I am in awe of how you love and stand for the people you care about.

“Any girl would be lucky to have a man like you.”

At ang ‘any girl’ ba na `yon ay si Alexa? Siyempre naman, di ba?

Well, habang tumatagal nga ang ‘relasyon’ nina KD at Alexa, lalo yatang nagiging matamis ang mga chika ng dalaga.

At habang tumatagal ang pagsasama nila, lalo namang dumarami ang nai-in love kay KD, dahil na rin sa madalas na pagsasalarawan ni Alexa sa binata.

Anyway, mukha namang gagawin talaga ni KD ang lahat mapaligaya lang si Alexa.

Mukhang gagawin naman ni KD ang lahat, para maipaglaban si Alexa.

Mukhang gagawin naman ni KD ang lahat, huwag lang masaktan ang kanyang minamahal na si Alexa.

Well, sana all, `yun na lang ang masasabi ng mga faney. (Rb Sermino)