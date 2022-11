Jordan Clarkson walastik opensiba kontra Atlanta

BIDA ulit sina Lauri Markkanen at Jordan Clarkson sa isa pang ratsada ng Utah, ang 125-119 panalo kontra Hawks sa Philips Arena sa Atlanta nitong Miyerkoles.

Bumomba si Markkanen ng season-high 32 points at 8 rebounds, umayuda ng 23 si Clarkson.

Pinakamaangas na 3-point defender ang Hawks sa kasalukuyan pero no match sila kay Markkanen at Jazz. Nagbaon ang Utah ng 17 3s, karamihan ay open o catch-and-shoot.

“That’s kind of our thing,” pagmamalaki ni Markkanen na 6 for 8 mula long range. “We keep the ball popping and everybody is having fun.”

Nagsalansan din si Malik Beasley ng 18, lahat mula sa 3s, para sa West-leading Jazz (10-3).

Umiskor ng 25 si Dejounte Murray, nakarekober mula sa matamlay na umpisa si Trae Young para tumapos ng 22 sa Atlanta na lamang pa 90-85 papasok ng fourth bago naubusan. (Vladi Eduarte)