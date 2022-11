Janno pumalag sa tawag na laos

Nag-emote na naman si Janno Gibbs sa Instagram.

Nauna na rito ang post niya na madalas daw siyang nakatatanggap ng mga message request kung pwede siyang mag-release muli ng bagong kanta.

At ginawa naman nga niya at available na sa mga online streaming ang new song niya na “Future Lover” na tulad daw ng hit song niyang “Fallin” ay espesyal din sa kanya.

Pero mukhang hindi happy si Janno sa so far, turn-out siguro ng mga views o nag-a-avail ng kanyang new song. Kaya may post ito sa kanyang IG account na, “I get it. You don’t like my new song.”

Sa kabila ng ganitong emote ni Janno, may mga nagko-comment naman sa kanya na, “Maganda kaya. Hayaan mo lang sila.”

“You can’t please everybody. Just do your passion in singing and composing a song as long as there are some people who like your song.”

Bukod dito, hindi rin pinalampas ni Janno ang comment sa kanya ng isang netizen at ni-repost ito at sinagot sa kanyang IG story. Tinawag si Janno na pa-relevant at laos na raw kasi.

Sabi ng basher niya, “LAOS trying to be noticed and relevant.”

Ang bwelta ni Janno rito, “I feel sorry for your sad existence. I pray you find a better purpose in life.”