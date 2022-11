Hindi ako magpaparetoke – Kim Chiu

Si Kim Chiu na yata ang pinaka-busy na artista sa Kapamilya network, ha! Sabay-sabay nga ang trabaho niya, at walang bakas na napapagod siya.

Tulad nga ngayon na siya ang solo host ng ‘Dream Maker’ talent search. Ito nga ang talent search na collaboration ng Pilipinas at South Korea, na kung saan ay maghahanap sila ng pitong bagets na ilulunsad sa global market.

“First time ko po na ako lang nakatayo sa gitna. For the longest time, palagi akong may kasama sa stage. Pero sa ‘Dream Maker’, ako lang mag-isa.

“I’m very honored to be part of the show. Malaking bagay ito para sa career ko. Malaking bagay ito para sa akin,” sabi ni Kim.

Dalawang team nga ang katrabaho ni Kim sa ‘Dream Maker’ dahil bukod nga sa mga Pinoy, nandiyan din sa tabi niya ang mga Koreano.

“Ibang klaseng show ito, dahil parang naka-shadow sa isa’t isa ang Korea at Philippines. May Korean producer, may Filipino producer. May Korean writers, may Filipino writers. May Korean director. May Filipino director. So, naka-pattern talaga!” sabi ni Kim.

Sa presscon ng ‘Dream Maker’ ay sinabi ni Ryan Bang na bilib na bilib ang mga Korean director, producer, writer kay Kim. Na ang galing-galing nga raw ni Kim mag-host, na buhay na buhay at mataas ang energy.

Kunsabagay, pinaghandaan naman talaga ni Kim ang ‘Dream Maker’ at ngayon pa lang ay sinasabi na nga niya na dapat abangan ang mga pasabog niyang outfit.

Ano-ano ba ang mga pagbabago na ginawa niya, gagawin niya para sa show?

“Changes? Hahaha! Hindi naman ako magpaparetoke. Hahahaha!” pabirong sabi ni Kim.

“Doon tayo lalaban sa outfit-an. Visuals tayo lalaban. Since K-pop fan din ako, sobrang gustong-gusto ko ang sense of fashion nila. Kaya abangan na lang niyo. Iba-iba every episode.

“Exciting ito para sa akin, dahil mahilig talaga akong maglaro sa damit!” sey niya.

Eh, sa style ng hosting ba may babaguhin din ba siya?

“Sa tulong na rin ng ‘PBB’, sa tulong ng ‘Showtime’, nahasa na rin ang hosting ko. Nagkaroon na rin ako ng sariling style. Hindi ko ito naipapakita sa mga nilalabasan ko sa ASAP at Showtime, dahil may mga kasama nga ako.

“Eh, this time ako lang mag-isa, kaya makikita na talaga na fully Kim Chiu. Makikita na talaga nila kung paano ang ginagawa ko.

“Kinakabahan na ako. Hahahaha!” natatawang sabi ni Kim.

Kahit pagod na: Xian Lim hindi pinababayaan ni Kimmy

Teka lang, hindi ba nagrereklamo si Xian Lim? Na sobrang tambak ang trabaho niya? May time pa ba siya sa boyfriend niya? Hindi ba siya napapagod?

“Kapag gusto mo naman ang ginagawa mo, hindi naman siya nakakapagod. Basta alam mo lang balansehin sa sarili mo kung ano ang priority mo.

“Like ngayon ito ang priority ko. Sinusulat ko sa notes ko kung ano ang mga una kong gagawin.

“Nagagawa ko naman lahat, nabibigyan ko ng time. Personal. Work. Workout.

“Love life. Hahahaha! Yes, love life!

“Siyempre napagsasama-sama ko naman lahat!

“Sobra lang akong nagpapasalamat sa ABS-CBN sa mga projects na binibigay nila sa akin. Kaya pangako ko sa kanila, hindi ko sasayangin opportunity na binibigay nila sa akin.

“Hindi po ako mapapagod!” sabi na lang ni Kim.

Ah, happy naman si Xian, siyempre!