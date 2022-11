‘GCT/Sabong On Air’ palaban sa BlueBlade 7-Stag Derby

PANGUNGUNAHAN ng entry na ‘GCT/Sabong On Air’ ang mga tigasing panabong sa BlueBlade 7-Stag Derby na bibitawan sa ruweda ng Manila, Arena sa Sta. Ana, ngayong Biyernes.

Magsasanib-puwersa sina Jerry Teves ng ‘GCT’ at veteran broadcast journalist Ka Rex Cayanong ng ‘Sabong On Air’ para harapin ang ibang big time breeders at cockers sa pa-derby ni Cong. Sonny Lagon, ang may-ari ng BlueBlade GameFarm.

Isa sa markadong kalahok ang ‘GCT/Sabong On Air’ dahil kilalang mahuhusay ang mga warrior nina Teves at Cayanong.

Sa katunayan, puntirya ni sabong sensation Cayanong ang pang-limang kampeonato ngayong taon sa event na may parehong entry fee at minimum bet na P110,000.

Ang mga nagsaad ng pagsali ay sina sabong legend Charlie “Atong” Ang at Gerry Ramos, Edwin Tose, EddieBong Plaza, Eric Dela Rosa, Emil Tiangco, Jojo Cruz, Paolo Malvar, Cholo Violago, Toto Sevilla at Biboy Enriquez.

Para sa ibang detalye, makipag-ugnayan kina Jocyl (09451491719), Shamela (09663351576), Paula (09638900723), Nelia (09150964131 / 09636332134) at Angela (09516685290).

Lalahok din sina Art Atayde, Arman Santos, Allan Syiaco, JP Dragon, Tady Palma at Richard Perez. (Elech Dawa)