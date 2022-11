Eksena ni Richard sa Cebu exclusive sa Abante Teletabloid

Sayang at super busy ka, Dondon (my dear editor), kasama sana kita na pupunta tomorrow ng Cebu City para sa presscon ni Richard Gutierrez at ng cast ng ‘The Iron Heart’.

Ang bongga nga ng ‘The Iron Heart’ action-drama series ng ABS-CBN na magpa-pilot telecast on Monday (November 14), 8:45pm sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Jeepney TV, iWantTFC, TFC (The Filipino Channel), ABS-CBN Entertainment YouTube channel at iba pang platforms ng Kapamilya Network dahil may pa-presscon din sila sa tinaguriang Queen City of the South.

Buong series kasi ay Cebu ang location, kaya naman may pa-presscon din sila roon.

Yesterday nga, lumipad na si Annabelle Rama papunta roon dahil a-attend aw siya sa presscon ng ‘The Iron Heart’. Siyempre, certified Princess ‘Day (for Inday) ng Cebu si Bisaya, kaya ayaw niyang wala siya sa important event na ‘yon ng Kapamilya series ni Richard.

Anyway, kahapon pa balik-taping ang ‘The Iron Heart’ at kuwento nga ni Bisaya, hanggang bukas daw ay may taping din, pero may lunch break para nga sa presscon.

Iko-cover ko ang event na ‘yon ng ‘The Iron Heart’ at ipalalabas sa Abante Tele-Tabloid on Monday, 2:00pm. Siyempre, dadalaw na rin kami nina Bisaya sa taping ng series, and for sure, may mga pa-lechon na naman siya, ‘noh?!

‘Yun na!

Martin paborito ng mga mayayaman

Sa Sunday naman ipalalabas ang first part ng ‘ASAP Natin ‘To Las Vegas’ show na ginawa sa Orleans Arena sa Las Vegas, Nevada. Sa November 20 naman ang second part no’n.

Anyway, isa sa kasama sa show na ‘yon ang only original na natitira sa ABS-CBN musical concert show, si Martin Nievera.

Noong Wednesday night ay balik-‘Pinas na si Martin mula sa Los Angeles, California at mamaya nga ay simula na ng promotions niya para sa kanyang ‘M4D (Martin 4 Decades)’ 40th anniversary concert on November 19 sa The Theater at Solaire.

Noong August 28 ay nagkaroon na rin ng ‘M4D (Martin 4 Decades)’ si Martin na ginanap sa Walt Disney Concert Hall sa DTLA (downtown Los Angeles) na sobrang successful, pero happy siya dahil magtutulong ang Viva Live at Solaire Resort & Casino para sa big event niya sa The Theater.

In fairness, Dondon, nag-check kami at sobrang daming tickets na ang nabenta para sa concert na ‘yon ni Martin, huh!

Una pa ngang nabenta ang pinakamamahal na tickets dahil talaga namang pinakamamahal ng kanyang mga fan ang tinaguriang Concert King, ‘noh?!

So bongga!