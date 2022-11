Derek Ramsay muntik mamatay sa Peru

Hinding-hindi na malilimutan ni Derek Ramsay ang karanasan niya sa Peru, kung saan muntik na ngang mabiyuda si Ellen Adarna.

Tinamaan ng altitude sickness si Derek na naglagay sa kanya sa peligro, at muntik na niyang ikasawi.

Sa post ng hunk actor ng panoramic view sa hotel resort na tinirahan nila ni Ellen sa Urubamba Peru, kinuwento ni Derek ang karanasan niya na ayon sa kanya ay traumatic at inakala niyang katapusan na ng kanyang buhay.

Pinuri muna ni Derek ang kagandahan ng view. Pinasalamatan din niya si Ellen. At dito binalita niya ang buwis-buhay na kaganapan.

“This place is so beautiful that getting altitude sickness was worth it! Thank you @maria.elena.adarna for laughing at me and for sleeping on me during this traumatic and unforgettable experience. #ithoughtiwasgoingtodie #imstillalive,” sabi ni Derek.

Ayon sa Google, ang altitude sickness ay umaatake sa sinumang pasahero, na dulot nang sobrang taas ng lipad ng eroplano. Katumbas nito ang epekto ng alcohol o hangover, na nagdudulot ng pagod, pagkawala ng gana sa pagkain, pagkahilo at pagsusuka.

Sa mga tinatamaan ng altitude sickness, kadalasan ay sa ikalawang araw, o 12 oras ito nararamdaman.

Nasa post sa Instagram ni Ellen ang epekto ng altitude sickness ni Derek. May larawan itong naka-oxygen ang bibig, ilong. Nakaratay sa kama at hinihilot ng sexy star ang ulo ng asawa.

Hindi naman nagtagal ang sakit ni Derek at nagawa nilang i-explore ang iba’t ibang lugar sa Peru.

Martin del Rosario nakakalbo na, mukha nang matanda

Kung dati ay kinahihiya ang pagpaparetoke ng anit o kaya ay ipangalandakang nakakalbo na ang isang celebrity, ngayon ay tinuturing na itong lifestyle ng mga artista.

Sumabak nga si Martin del Rosario sa hair scalp pigmentation procedure sa ilalim ng clinic ni Dr. Cathy Valencia. Pinakita sa Instagram ng naturang clinic ang proseso ng pagtuturok ng sariling dugo ni Martin na dumaan muna sa isang clinic processing para makabuo ng tinatawag na platelet-rich plasma na tutulong para mapigilan ang paglalagas at pagnipis ng buhok ni Martin.

Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na mataas na ang hairline ng actor, at kahit bata ito sa ibang mga mas adult naco-actor sa industry, nagmumukha na itong matanda sa nipis ng kanyang buhok.

Pero sa ipinakitang video, nagpaubaya si Martin na ilantad ang dapat sana ay tinatagong hair treatment.

Marami na sa mga artistang hindi na nahihiyang ibalandra ang pagpapa-retoke at pagdaan sa mga proseso para magmukhang bata.