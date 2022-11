Coo, Eala, PSC bubuksan Women’s Martial Arts Festival

MAGSASALPUKAN ang mga pinakamagagaling na Filipina martial artists sa ikawalong edisyon ng Philippine Sports Commission (PSC) Women’s Martial Arts Festival ngayong Sabado, Nobyembre 12, sa Rizal Memorial Coliseum.

“This is very special for us since it will be the first major Women in Sports program under my watch since I was appointed as a Commissioner of the PSC. Also, this is the time that we will be opening our sports facilities again for our major event this month since the pandemic,” pahayag ni PSC Commissioner Olivia “Bong” Coo.

Kabilang sa mga kilalang national athletes na mapapanood sa nasabing kompetisyon ay ang World Taekwondo at Southeast Asian Games champion na si Jocel Ninobla, ang 2021 IFMA World Muaythai Championships double gold medalist na si Islay Erika Bomogao, ang 19th World Pencak Silat silver medalist na si Hannah Mae Ibutnande, ang SEA Games Pencak Silat champion na si Francine Padios at iba pa.

Kasama din ang Filipina grappler na si Jiah Pingot na nagwagi ng silver medal sa 2019 at 2021 SEA Games, bukod pa sa kanyang titulo sa National Championships ng wrestling.

Si Cherry Mae Regalado na dating SEA Games at Asian Games medalist ay kabilang din sa prestihiyosong lineup ng Philippine team para sa nasabing torneo.

“We are very excited to gather our top Filipina athletes in one event. It will be a great feeling to watch them perform live in our own turf,” ani Coo.

Pangungunahan ni PSC Chairman Jose Emmanuel “Noli” Eala ang opening ceremonies ngayong Sabado ganap na alas-10 ng umaga.

Kabuuang 11 sports ang nakatakdang laruin ngayong Nobyembre 12 hanggang Nobyembre 17 gaya pencak silat, wrestling, sambo, taekwondo, muay thai, kickboxing, karate, jiu jitsu, at kurash, at two (2) demonstration sports na arnis at judo. (Annie Abad)