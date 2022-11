Coco, Julia todo lambingan, harutan sa b-day party

Grabe ang paayuda nina Dimples Romana, Kaladkaren Davila, para sa mga CocoJuls, ha!

Kanya-kanyang Instagram post/story ang dalawa, na kasama sina Julia Montes, Coco Martin, sa birthday party ni Deo Endrinal.

Feel na feel mo nga na lantaran na talaga ang relasyon nina Coco, Julia. Na hindi na sila nagtatago.

Na kayang-kaya na nilang maglambingan sa harap ng maraming tao.

Hindi tulad noon na parang palaging de-numero ang mga kilos, dahil mukhang natatakot sa magiging reaksiyon, o sasabihin ng mga tao sa paligid nila, o ng mga fan.

Pero sa party nga ni Deo, hindi mapaghiwalay ang dalawa. Normal na normal ang kilos nila, na para ngang mag-asawa lang.

Magkatabi sa lamesa, nagtatawanan, naghahampasan, nagbibiruan, at nagbubulungan siyempre.

Feel na feel nga raw ang pagmamahal sa pagitan ng dalawa.

Sa Instagram ni Dimples ay nagpa-cute nga si Coco sa harap nina Dimples at Julia. At makikita nga kung paano tawang-tawa si Julia sa ginawa ni Coco, na with matching hampas pa kay Coco.

“Hiyang-hiya po siya sa ginawa niya! Hahahaha!” sabi ni Dimples kay Coco.

“As promised, ayuda sa lahat ng nagmamahal sa dalawang love ko, to all my fellow CocoJuls, pagmpaganda ng gabi at umaga niyo! Hihi!

“Please excuse my wa-poise laughter. Kinilig ako eh!” sabi ni Dimples.

Nagpasalamat naman siyempre ang mga fan sa ayuda ni Dimples sa CocoJuls fans.

Sa Instagram naman ni Kaladkaren, makikita nag maghipit na yakap ni Coco kay Julia, at siyempre kay Kaladkaren.

“Masaya ang party pag may… walwalan, sayawan, baklaan, iyakan, at umuuwing madumi ang paa!” sabi ni Kaladkaren.

Sa Instagram story ni Kaladkaren ay makikitang sayaw nang sayaw sina Coco at Julia, ha! Imagine, feeling teen ager nga ang dalawa, na parang ngayon lang nagsisimulang magkakilala, dahil hindi nga mapaghiwalay. Hahaha! (Rb Sermino)