Cher 40 taon ang tanda sa bagong dyowa

Pinakilala na sa publiko ng legendary diva na si Cher ang kanyang boyfriend na isang music executive na si Alexander “AE” Edwards.

Cher is 76 samantalang 36 lang si AE. Kaya may 40 year age gap sila na ginagawang issue ng ilang netizens.



Sa isang tweet, pinagtanggol ng Oscar-winning actress ang kanyang boyfriend at hindi raw problema sa kanila ang apat na dekadang age gap.



“Love doesn’t know math, it sees. Rinpoche told me, ‘Some people meet, others recognize,” tweet pa niya.



Nagkakilala ang dalawa noong nakaraang Paris Fashion Week last September.

Katrabaho raw nito ngayon ay ang rapper na si Tyga sa independent label nito na Last Kings Records, May 3-year old son din daw ito sa model na si Amber Rose. Noong 2021 pa raw naghiwalay ang dalawa.



Aware raw si Cher sa pagiging babaero ni AE. Pinaalam niya sa netizens na hindi raw siya mabubulag dahil sa pag-ibig.



Tweet pa ni Cher: “Babe english is my first language. i’m in not blinded by it. know what i know … smoke doesn’t always mean fire. As we all know … I wasn’t born yesterday. What I know for sure, there are no guarantees. Anytime you make a choice, you take a chance. I’ve always taken chances … it’s who I am. I’m not defending us. Haters are gonna hate … Doesn’t matter that we’re happy and not bothering anyone.”



Kinasal si Cher sa dalawang lalake: Sonny Bono (1964 to 1975) and to Gregg Allman (1975 to 1979). Naka-date naman niya ang ilang Hollywood actors na mas bata sa kanya tulad nila Val Kilmer, Tom Cruise and Rob Camilletti. (Ruel Mendoza)