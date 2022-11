‘Boy siga’ John Amores inambahan player ng Letran

MUNTIK na rin palang may masampolan si John Amores maliban sa mga player ng UP at Saint Benilde.

Noong September ay may inambahan din ang player ng Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers na isang manlalaro ng Letran Knights.

Sa overtime, mananalo na ang Letran kontra JRU, 101-97, isang segundo na lang ang natitira sa shot clock ay umeksena pa si Amores.

Bigla niyang nilapitan si Kobe Monje na naka-rebound at hinampas para makuha ang bola.

Hindi ito nagustuhan ni Monje at nabato niya ng bola si Amores. Hindi ito pinalampas ng JRU player at kaagad na lumapit kay Monje hanggang sa magkasagutan ang dalawa.

Buti na lang ay naawat ng mga referee at kanilang teammates ang dalawa bago magkasakitan sa court.

Sa ngayon ay naka-indefinite suspension si Amores sa NCAA, at inaasahan na hindi na ito makabalik ngayong season matapos sapakin ang apat na players ng Saint Benilde. (Raymark Patriarca)