Bianca Manalo humagulgol sa pumanaw na aso

Mistulang namatayan ng anak si Bianca Manalo nang bawian ng buhay ang alagang aso. Pinoste ni Bianca ang mga larawan nila ng aso na nakahiga pa sa kanyang dibdib, kandungan.

Hindi na dinetalye ni Bianca ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang aso. Mas nagsentro siya sa pagluluksa at matinding kalungkutan.

“Today is the saddest days of my life…I have never cried this much since my dad passed…My pillow boy wen to heaven this afternoon. And until now my heart hurts. I am very sad that I don’t even want to move, I just want to cry. I love you very much my pillow boy. Go find daddy Rod there in heaven. I can’t stop crying. Our home sure feels different without here anymore.

“Rest well my pillow boy. Mommy loves you very very very much,” sabi ni Bianca. (Rey Pumaloy)