Bantag parang Diyos sa preso-PBBM

Tinawag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na parang Diyos ng mga preso ang sinuspindeng si Bureau of Corrections (BuCor) chief Gerald Bantag na nakakaladkad ngayon sa kaso ng pinatay na brodkaster na si Percy Lapid.

“Para siyang Diyos daw sa loob ng preso eh. So we’ll have to look into it further. There might be more cases,” pahayag ng pangulo isang panayam kaugnay sa pagnguso kay Bantag na utak ng krimen.

“But we’ll see where — who the orders come from? Pero sabi ni — I was talking about this to DOJ Secretary (Boying) Remulla and DILG (Benhur) Abalos and ano naman, sabi nila — baka talaga itong ‘yong ano eh — he’s the one who ordered the killing, he’s the one who — and he’s been doing it in prison,” dagdag ng pangulo.

Iginiit din ng pangulo na hindi pa umano selyado ang imbestigasyon sa Lapid slay case kaya hayaan muna ang mga awtoridad na alamin ang puno’t dulo ng krimen.

Ito ang sinabi ni Pangulong Marcos matapos tanungin kung may iba pang mastermind sa pagpatay kay Lapid maliban kay Bantag.

“As I said, the investigation is not yet over so we cannot know everything about the case yet. So let the investigation continue,” anang pangulo.

Kaugnay naman sa pag-uugnay kay Bantag sa krimen, sinabi ng pangulo na hindi niya maubos-maisip na marami ang lalabas na developments sa kaso kaya ang kailangan na lamang gawin ay laliman pa ang imbestigasyon.

“Of course that’s terrible. He established his own fiefdom there in the prison. ‘Yong galaw niya is with no fear of being punished,” dagdag ng pangulo.

Kailangan aniyang magpatuloy ang imbestigasyon hanggang sa lumitaw ang puno’t dulo kung bakit ginawa ang krimen.

“But we’ll just keep going until we’re satisfied,” wika ng pangulo. (Aileen Taliping)