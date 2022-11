Ano nga ba ang emergency?

“Saklolo!!! Kailangan ng tulong!!! Emergency!!!“ Nadidinig natin ang mga salitang ito kung may mga agaw buhay na sitwasyon. Nakikita natin na nagmamadali ang mga sasakyan, lalo na ang mga ambulansya na may napakalakas na sirena. O di kaya sa ospital napapansin nagtatakbuhan ang mga doktor at nars. May madidinig pa sa na inaanunsyo na mayroong “Code!” Ngayong linggo ay natanong sa atin kung “ano ba talaga ang emergency?”

Ayon sa diksyonaryo ni Merriam-Webster, ang emergency ay isang biglaang, hindi inaasahan, at madalas na delikadong sitwasyon na nangangailangan ng agad agarang aksyon. Sa ating kalusugan, mayroong pitong madalas na nakikitang emergency. Nandyaan ang 1. pagdurugo, malakas at hindi tumitigil na maaaring magkaroon ng hypovolemic shock ang pasyente o biktima; 2. hirap sa paghinga, na mapapansin na hinahawakan ang leeg o di kaya, nangangasul na; 3. hinimatay, o biglang pagbagsak sa kinatatayuan o kinauupuan; 4. Kinumbulsyon o biglang nangisay, lalo na sa lugar na madaming maaaring tamaan at makadagdag pa na sugat; 5. matinding pagkirot, na halos ihampas ang parting naaapektuhan, hihiyaw sa sakit o hindi na makagalaw dahil dito; 6. atake sa puso, bigla na lang hahawakan ang dibdib na nagsasabing mabigat ang pakiradam na parang nadaganan ng isang sakong bigas; at 7. stroke, cerebrovascular accident o CVA, maaaring may pumutok na ugat o may baradong ugat sa utak. Alinman sa dalawa, hindi makakadaloy ng mabuti ang dugo kaya makukompromiso ang mga lugar sa dulo nito. Kahit alin sa mga ito, saan man naroroon, ay mangangailangan ng mabilis na medical na atensyon. Kung minsan ay minuto lamang ang pagitan kung makakaraos sa sitwasyon o maaaring ikamatay ito.

Sa loob ng ospital ay kumpleto ng mga doktor at gamit, mabilis matutugunan ang sitwasyon. Ngunit paano na lang kung nasa labas hindi ganoon kasimple dahil maaaring kayo lang ang nasa lugar o kayo lang ang maaaring tumulong. Nasa tao ang kagustuhan na kusang tumulong. Ngunit sa ganitong kalagayan ay alalahanin muna ang mga sumusunod. 1. Tumigil muna para ma assess ang sitwasyon. Ayaw natin na dalawa pa ang maging biktima. Siguragduhing walang panganib sa inyo. 2. Siguruhin din na safe ang lumapit. 3. At gawing safe din ang paligid. 4. I-assess ang biktima, subukan kausapin o tapikin, baka naman nakatulog lang. 5. Tumawag ng saklolo. Maaaring sumigaw, kung wala naman nakikita, gamitin ang cell phone. I-dial ang 9-1-1. Kung nakatawag na, at marunong o may alam, 6. Magumpisa mag resuscitate.

Pagsinabing may emergency, pagbigyan natin sa daanan, kalye, o saan mang lugar, nang makakilos ang mga tutulong dito. Mas maganda, ilagay sa direktoryo ng cell phone ang iba pang mahalagang mga numero sa lugar nyo para mabilis makahingi ng saklolo. Malay ninyo, ang susunod na mangangailangan ng tulong ay mahal ninyo.

Hanggang sa susunod ! Stay Healthy! Stay safe! Get vaccinated! Get Boostered!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists.

