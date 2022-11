9.7M Pinoy purdoy sa pandemya

Dapat magsilbing ‘lifeline’ ng mga Pilipinong naubusan ng pondo nitong pandemya ang national budget, ayon kay Senadora Risa Hontiveros.

“Wala pong natira sa alkansya ng mga Pinoy at pagkatapos nito, sunod-sunod naman ang pagtaas ng gastos sa pagkain, sa pamasahe at sa bayad sa kuryente,” sabi ni Hontiveros sa deliberasyon sa plenaryo ng Senado ng panukalang 2023 budget.

“Gusto kong maunawaan kung nagiging salbabida ba para sa mga kababayan natin na nasaid ang mga naipon ang ipinagmamalaki nating mataas na gross domestic product growth rate?” tanong pa niya.

Binanggit ni Hontiveros ang resulta ng Financial Inclusion Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nagpapakitang bumaba ang bilang ng mga Pilipinong may ipon mula 53% sa 37% sa pagitan ng 2019 at 2021 na mangahulugan na 9.7 milyong Pilipino ang nasimot ang ipon nitong pandemya.

“‘Yong salbabida o buffer sana na magliligtas sa pamilyang Pilipino ay nasaid nitong panahon ng pandemya.

Napakanipis ng depensa nila while waiting for the economic recovery, kaya gobyerno ang dapat magsalba sa kanila sa ganitong pagkalubog,” ani Hontiveros.

Bagama’t may subsidy programs para sa gasolina, edukasyon, kalusugan at lokal na produksyon ng pagkain, sinabi ni Hontiveros na nararapat na gawin ang mga kaukulang hakbang upang maampat ang pagtaas ng mga gastos sa transportasyon, pagkain, kuryente at upa.

Dagdag pa niya, nililimitahan at maaaring salungat pa ang ‘monetary instruments’ ng BSP sa pagbawi ng kita at trabaho. (Dindo Matining)