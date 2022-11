Zhydryx Saavedra hinasa sungay ng FEU Tamaraws

SINUWAG ng Far Eastern University (FEU) Tamaraws ang 25-23, 19-25, 25-19, 26-24 panalo laban sa University of the Philippines (UP) matapos silang akbayan ni Zhydryx Saavedra, Miyerkoles, sa 2022 V-League Men’s Collegiate Challenge sa Paco Arena sa Maynila.

Tumikada si Saavedra ng 20 points mula sa 14 attacks, apat na blocks at dalawaang service aces para sa Tamaraws na nilista ang 2-2 karta sa Pool B.

“Ang gusto naman every game namin may progress na nangyayari so ngayon mas maganda iyung naging laro,” saad ni FEU head coach Rey Diaz.

Nanganganib ang Maroons sa asam nila sumampa sa semifinals matapos malasap ang pangatlong talo sa apat na laro.

Bumakas si FEU team captain Mark Calado ng 18 puntos mula sa 13 attacks, four blocks at isang service ace, kasama ang 10 excellent receptions at apat na excellent digs.

Si Ranz Cajolo ang namuno sa opensa para sa UP matapos ilista ang 15 marka habang 12 ang kinana ni Angelo Lagando. (Elech Dawa)