Umiyak sa ‘tell all’ kay Luis: Gusto kong maging masama – Carla

Ang daming tumutok sa vlog ni Luis Manzano, na kung saan ay si Carla Abellana nga ang guest. May pa-teaser nga kasi sila tungkol sa ‘tell all’ daw ni Carla kay Luis.

Siyempre, ang tungkol sa kanila ni Tom Rodriguez ang inaasahan ng mga netizen, fan, na pag-uusapan nina Carla at Luis.

“Of all people na puwede niyo i-guest, ako ang na-guest niyo. Siguro may habol kayo no!” sabi ni Carla kay Luis.

“Oo naman!” pag-amin ni Luis kay Carla.

“’Yun pala, may agenda kayo!” sey ni Carla.

“Ready kami sa iyakan,” sabi naman ni Luis.

May warning pa si Luis kay Carla na, “Magkape ka para kabahan ka sa mga tanong ko.”

Pero siyempre, sa simula ay puro kalokohan ang mga tanong ni Luis. Nandiyan ‘yung pinapili niya si Carla ng ipin, kung sa taas o baba, o magkatabi ba dapat.

Meron din tungkol sa ano ang mas pipiliin, ang ‘umuutot ng dighay, o dumidighay ng utot’.

At kaloka rin ang tanong na work from home, pero ambalsamador ka.

“Marami ang hindi nakakaalam, pero mahilig ako sa mga murder mysteries. Game ako sa work from home na ambalsamador!” sabi ni Carla.

Pina-describe ni Luis si Carla kung ano ang tatlong pagkakilanlan sa kanya, at sinabi ng aktres na patient, obedient, humble siya.

“Minsan gusto ko maging bad, pasaway!” sabi ni Carla.

‘What stopping you?’ tanong ni Luis.

“Actually feeling ko naman kasi hindi rin talaga ako ganun. Hindi ko rin ginagawa, kasi hindi nga ako `yon. Hindi natural. Pero I mean, hindi ko rin sinasabi na I’m saint 24/7. May times din naman na may sungay tayo. So, nagiging ganun din, dahil sa stress, napipikon, o nagagalit. Pero hind siya ‘yung lagging ahh, matagal, ganun.”

Sa puntong ito ay napag-usapan na ang pinagdaanan ni Carla. Na sabi nga ni Luis, natutukan niya ang mga ganap na `yon sa buhay ng aktres.

Ang tanong ni Luis, ano pinaka-importanteng natutunan ni Carla.

“Pinaka-importante, siguro hindi mo talaga malalaman kung ano ang mangyayari. Siguro, may plans tayo, we see everything, tayo nagpaplano lahat, pero sometimes life just hits you, parang ganun.

“Hindi mo talaga alam kung ano mangyayari bukas. No matter how everything is organized, or laid out, there are times na talagang unpredictable ang buhay!” sab ni Carla.

Ano ang natutunan sa pinagdaanan?

“There are times talaga na… you have only yourself to help you. I’m not saying na lahat tayo we’re alone. There are times na you can only depend on yourself. Parang sarili mo ang kailangan tutulong sa sarili mo!”

Pero, naniniwala pa ba si Carla sa pag-ibig?

“Oh, my God!” reaksiyon ni Carla na nagbalak umalis.

“Sandali, tapusin natin… Napainom siya ng kape!” sabi ni Luis.

“Do you still believe in love? Honestly, marami naman definition ang love. But yes, of course, kung walang love, wala tayong buhay.

“Kaya nga nandito tayo, may earth, because God loves us.

“Oo naman, love definitely exists!” sabi niya.

Tanong ni Luis, ano ang gustong baguhin ni Carla kung sakaling bumalik siya sa nakaraan.

“Wala naman akong babalikan para palitan o ibahin!”

Mensahe niya sa mga taong pinagdadanan ang napagdaanan niya?

“Wala pa ako sa position to give advice sa mga may pinagdadaanan din. Siguro, one day at time, ganun na lang. Wala tayong magagawa. That’s part of life. Hindi laging masaya. Hindi laging nakangiti.

“Things happened, at wala tayong magagawa kundi tanggapin ‘yon.

“Pero, ‘wag mong isipin na mag-isa ka!” sabi ni Carla.

Anyway, sa bandang huli nga, sa part na patapos na talaga ang vlog, pinakawalan ni Luis ang tanong na…

‘Carla, what made you decide na magsalita?’

“Siguro parang time na. Time nang magsalita!” sabi ni Carla na nagpapahid pa ng luha.

Pero, kaloka lang, na hanggang doon lang `yon, dahil wala naman silang napag-usapan talaga. Doon tinapos ang chika.

“Clickbait!” sabi lang ni Carla, sabay tawa. (Rb Sermino)