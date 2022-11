Smart-MVP taekwondo sasabak sa Guadalajara

ISASABAK ng Smart-MVP Sports Foundation Philippine taekwondo team si Tokyo Olympian Kurt Bryan Barbosa upang pangunahan ang 8-man na magpapartisipa sa 2022 World Taekwondo Championships sa Nobyembre 13-20 sa Guadalajara, Mexico.

Si Barbosa, na ipinagmamalaki ng National University at Most Valuable Player sa UAAP Season 81, ang unang Filipino taekwondo jin na nakapasok sa pandemic-delayed Olympics sa Japan noong nakaraang taon mula nang makalaro si Tshomlee Go noong 2008 edition, ay susubukan na makabangon mula sa naging kabiguan sa kanyang unang pagsabak sa World meet.

“Naghanda po kami para dito. Halos dalawang buwan po kaming nag-training sa Korea para mabawi ‘yung dalawang taong pahinga dahil sa pandemic. Babawi po ako dito,” sabi ng 22-anyos na nabigo sa kanyang misyon noong 2019 nang matalo sa round-of-64 sa men’s finweight class.

Makaksama ni Barbosa sa prestihiyosong kompetisyong na lalahukan ng mahigit 100 bansa tulad ng top contender na Korea, China, Spain, Iran, Turkey, Chinese Taipei at USA ang kapwa 2018 Manila Southeast Asian Games gold medalist na si Dave Cea (-74kgs), Laila Delo ( -67kgs), Baby Jessica Canabal (-53kgs), Joseph Chua (63kgs) at Alfritz Arevalo (-68kg).

Sina dating Senador Anna Dominique “Nikki” Coseteng ang magsisilbing head of the delegation habang sina Raul Romero at Carlos Jose Padilla ang coach, si Raul Samson naman ang team manager.

“Ang torneo na ito ay mahalaga para sa ating mga atleta dahil sinusubukan nilang makakuha ng maraming puntos upang maging kwalipikado para sa 2024 Paris Olympics. Nakaprograma na sa amin ‘yung mga tournament na makatutulong sa atin pagdating sa point system, as much as possible we have to join on as many competition next year,” pahayag ni Samson.

Ang nasabing kompetisyon ay magsisilbi tune-up para sa paghahanda ng Pambansang Koponan sa Asian Games sa China, SEA Games sa Cambodia, Indoor Martial Arts Games, Asian Championships at World Taekwondo Championships sa susunod na taon.

Suportado ng Philippine Sports Commission (PSC) at ng Philippine Olympic Committee (POC) ang naturang koponan. (Annie Abad)