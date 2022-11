Sigaw ng mga faney: Barbie Imperial, John Amores pagsamahin sa ‘sapakan’ film

Ang daming nagsa-suggest, dahil baka raw hindi na puwedeng mag-basketball si John Amores ng Jose Rizal University, dahil sa ‘bugbugan’ scene niya sa mga player ng Benilde, pasukin na lang daw nito ang showbiz, at maging action star.

Tutal naman daw, magaling siya sa suntukan, at uso na naman ngayon ang action genre, kaya bongga nga na may bagong ‘kontrabida’ sa harap ng kamera.

At ang taba talaga ng utak ng mga faney/netizen, dahil naisip nila, na i-tandem si John Amores kay Barbie Imperial, ha!

Kasi nga, nasangkot din sa ‘sapakan’ si Barbie kamakailan sa isang bar, at si Debbie Garcia nga ang kanyang naka-sparring. At ‘yun nga, umabot pa sa demandahan ang ‘away’ na `yon nina Barbie at Debbie.

So, dahil pareho raw palaban sina John Amores at Barbie Imperial, mas bongga raw siguro kung pagsamahin sila sa isang pelikula, ha!

May naiisip na ring konsepto ng pelikula ang mga fan, na maganda nga kung bilang sila rin ang mga karakter na gampanan nila. Na si Barbie ay artista rin, at si John ay basketbolista rin.

Kaloka talaga! Ang dali na lang mag-isip ng kung ano-anong ikaaliw ang mga fan.

Teka, baka seryosohin ito ng marami.

At sure ako, marami ang maglalabasang ‘meme’ na sina Barbie at John ang tandem. ‘Yun ang abangan natin! (Rb Sermino)