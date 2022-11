Senen Manglile bagong PH consul general sa New York

May bago ng consul general ang Pilipinas sa New York matapos alisin ng Department of Foreign Affairs (DFA) sa naturang puwesto si Elmer Cato.

Papalitan si Cato ng isang career diplomat na si Senen Mangalile na kasalukuyang minister ng Philippine embassy sa Berne, Switzerland

Ayon sa tagapagsalita ng DFA na si Ambassador Tessie Daza, papalitan ni Consul General Senen Mangalile si Elmer Cato 60 araw matapos ibaba ng DFA ang cross-posting order para sa dalawang opisyal.

“In accordance with existing regulations, DFA personnel are supposed to deploy within a period of 60-days after official receipt of the order,” ani Daza.

Magugunita na biglang ni-recall ng DFA sa Manila si Cato ilang araw bago dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa New York City para dumalo sa United Nation General Assembly (UNGA) noong Setyembre, sa hindi malinaw na dahilan.

Mahigit isang taon pa lang naninilbihan bilang consul general sa New York si Cato

Isang petisyon na may lagda ng Filipino Community ang ipinadala sa tanggapan ni DFA Secretary Enrique Manalo para hilingin ang pananatili ni Cato sa New York pero wala pa ring sagot ang ahensiya ukol dito.

Nagpaalam na si Cato sa kanyang mga tagasuporta sa Filipino Community. (Dave Llavanes Jr.)