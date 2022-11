Sambo, chess sa TOPS Forum

IBABAHAGI ni Grandmaster Joey Antonio ang kanyang paghahanda para sa World Senior Open Championship sa Italy, sa kanyang pagdalo sa Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc. (TOPS) ‘Usapang Sports’ Huwebes alas-10:30 ng umaga sa Behrouz Persian Cuisine sa Scout Tobias, Brgy. Laging Handa, Quezon City.

Kasama din na magiging panauhin sa nasabing forum ng mga tabloidista si Pilipinas Sambo Federation Inc. (PSFI) President Paulo Tancontian na tatalakayon ang lalahukang kompetisyon sa abroad gayundin ang All-Women’s Martial Arts Game sa pangangasiwa ng Philippine Sports Commission (PSC).

Makakasama niya sa nasabing programa ang natatanging Pinay 5-time World Sambo bronze medalist at Southeast Asian Games silver medal winner (kurash) na kanyang anak na si Sydney Sy.

Inaaanyayahan ni TOPS President Maribeth Repizo ang mga opisyal at miyembro, gayundin ang mga sports enthusiast na makilahok sa talakayan na mapapanood din via livestreaming sa official Facebooks page na TOPS Usapang Sports at sa Channel 45 ng bagong mobile app na PIKO (Pinoy Ako). (Annie Abad)