Rob Guinto tumirik mata sa romansa ni Kit Thompson

Nakakaloka ang pelikulang ‘Showroom’ na bida sina Rob Guinto, Quinn Carillo, at Kit Thompson, at dinirek ni Carlo Obispo, para sa Vivamax!

Kuwento ito ng dalawang babae na naglalaban sa pagbebenta ng condo unit, pero kalakip ng tinitinda nila ay ang tinatawag na ‘freebies’. Ang freebies ay ang pagpapaligaya sa mga kliyente nila.

‘Yun nga, para lang makapagbenta ng condo, nagpapakangkang sila sa mga lalake, at dahig pa nila ang mga prostitute na naghahanap talaga sila ng mga kliyente o biktima.

Grabe nga ang palitan ng linya nina Quinn at Rob. Bongga rin ang patalbugan nila sa ‘pagpapatira’ sa sangkatutak na lalake.

Sa sobrang dami ng lampungan, hindi ko na talaga mabilang. Pero, siguradong maaliw ang mga barako dahil maya’t maya kung magpakita ng alindog ang dalawa.

At wala kang itulak kabigin sa kanila, dahil magkaiba nga ang ganda nila. Isang mestisa, at morena, na parehong malakas ang sex appeal, at malakas ang loob, na magpalaspag sa iba’t ibang lalakeng may datung.

Para kay Quinn, gigil na gigil at kumukulo ang dugo niya sa karakter niya, habang pinapanood niya sa big screen.

“Ang sarap kong sampalin. Hindi ko ini-expect ko na ganun pala `yon. Sabi ko, kung magpapaka-mean ako sa movie na ito, ayoko ng OA. Noong napanood ko, mas nakakainis pala. Parang ang sarap sabunutan ng role ko!” sabi ni Quinn.

Pagdating daw sa sex scene, nangapa siya sa umpisa.

“Pero araw-araw kasi may sex scene. So, parang wala na lang. Nasanay na! Hahahaha!” sabi ni Quinn.

Si Rob ang nakatikiman ni Kit sa movie, at tawang-tawa siya nang balikan ang karanasan sa aktor.

“Love scene with Kit, tinulungan kami ni Direk Carlo kung paano ‘yung step by step na gagawin namin. Naitawid naman namin nang husto. Medyo naging awkward lang sa isang scene ‘yung sa hallway, kasi may isa roon na naka-stay na ibang tao. Naririnig nila ang hiyaw (halinghing) ko! Ahh, ahhh, ahh siyempre naririnig nila.

“Sumisilip sila, kaya ang ginagawa namin, pinapakiusapan na lang namin na huwag munang sumilip. Hahahaha!” sabi ni Rob.

Kumusta si Kit katrabaho?

“Sobrang gentleman niya, at ang bait niyang katrabaho!”

Hindi niya nakita kung ano man `yung mga nasulat tungkol kay Kit noon?

“Wala. Wala talaga. Kasi, mabait talaga si Kit! Kahit off cam, mabait siya.”

Nag-enjoy ba siya kay Kit?

“Oo naman! As a friend, masarap siyang kasama!” sabi ni Rob.

Well, kaloka nga ang scene nina Kit at Rob, dahil para silang mga takam na takam sa laman. Matindi ang laplapan. At bonggang-bongga rin ang lamutakan ng katawan.

Siyempre, may eksena na nakaupo si Rob sa ibabaw ni Kit. At kitang-kita ang ligaya sa mukha ni Rob habang pinaliligaya niya, at pinaliligaya siya ni Kit.

Yes, habang kinakabayo niya si Kit, tirik na tirik ang mga mata ni Rob, ha! Ganun katindi ang ligayang pinagsaluhan nila.