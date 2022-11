RK Ilagan, Converge pinahaba sa anim ang winning streak

ITINALA ni Regile Kent ‘RK’ Ilagan ang career-high nitong 22 puntos tampok ang anim na tres upang tulungan ang Converge FiberXers sa maigting na 132-127 panalo kontra Phoenix Fuel Masters sa eliminasyon ng 2022 PBA Commissioners’ Cup sa Araneta Coliseum, Miyerkoles.

Nagdagdag din si Ilagan ng 2 rebounds, 2 assists at 1 steal para itulak ang FiberXers sa ikaanim na sunod na panalo at iangat sa solong ikalawang pwesto sa kabuuang 7 panalo at 2 talo.

“Inisip ko lang na makatulong ako sa team tulad ng gusto ni coach na kapag ipinasok ka ay tulungan mo ang mga kakampi mo sa loob,” sabi ni Ilagan.

Kasama nitong nagtala ng conference-high ang import na si Quincy Miller na nagbuhos ng 46 puntos, 18 rebounds, 5 assists, 2 steals at 3 blocks, habang may conference-high din si Jeron Teng na 25 puntos, 9 rebounds at 4 assists.

Napigil naman ang limang sunod na pagwawagi ng Phoenix na bagaman nanatili sa ikalimang pwesto ay nalasap ang kabuuang 5-4 panalo-talong karta. (Lito Oredo)