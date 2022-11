Pinoy boxer Paul Bascon nabiktima sa kontrobersiyal na tawag ng referee

MALUNGKOT ang sinapit ni Filipino national boxer Paul Julyfer Bascon sa kamay ni Bosnian referee Tina Poletan nang patawan ito ng kontrobersiyal at maagang ‘Referee Stopped Contest’ sa isinasagawang 2022 Asian Boxing Confederation Elite Men and Women’s Championships sa Amman, Jordan.

Hindi inasahan ng 25-anyos mula Davao del Norte na magtatapos agad ang kanyang kampanya sa men’s lightweight bout kontra kay Adkhamjon Mukhiddinov ng Uzbekistan kasunod ng palitan ng suntok na nagpawala sa balanse nito, kung saan mabilis na pinatabi sa corner at binilangan ni Poletan si Bascon nang wala namang anumang instruksiyon.

Ito ang unang international bout ni Bascon na matagal na nag-abang para sa pwesto na iniwan ni dating three-time Southeast Asian Games champion at 2016 Olympian Charly Suarez, subalit tila naging malaking kabiguan at pagkagulat ang nadama nito.

Ipinaliwanag ni Association of Boxing Alliances of the Philippines (ABAP) secretary-general Marcus Jarwin Manalo na wala silang magawang hakbang sa naturang pagkakamali ng referee, lalo pa hindi ito maaaring ireklamo kasunod ng pagpapatigil sa unang round pa lamang.

“Unfortunately, no bout review here and also you cannot protest an RSC decision. I just talked to the technical delegate about it but nothing can be done except not assign the same RJ [referee-judge] in our future bouts,” pahayag ni Manalo sa panayam ng Abante Sports.

Inamin ni Manalo na naging masaklap para kay Bascon at sa Philippine national squad ang naturang karanasan, subalit kinakailangang maghanda sa susunod na laban.

“He was obviously frustrated but now looking forward to the next opportunity,” saad ni Manalo. “He’ll be a candidate for the SEA Games. There will be lead up tournaments before that for sure.” (Gerard Arce)