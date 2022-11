Pinay, Aussie 120- taon kulong sa child sexual abuse

Mahigit sa 120 taon na makukulong ang isang Australian national at kanyang nobya matapos hatulan sa kasong sexual abuse at trafficking sa mga batang mula sa Northern Mindanao at Caraga regions.

Ayon sa ulat, inakusahan sina Peter Gerard Scully, 59, at tatlong iba pa ng qualified trafficking in persons, syndicated child pornography, child abuse, rape, at photo and video voyeurism.

Ang hatol ay para sa ikalawang batch ng mga kasong kinahaharap ni Scully, Pinay girlfriend niyang si Lovely Margallo, at dalawa pang akusado.

Hinatulan sina Scully at Margallo ng 129 at 126 taong pagkakakulong, ayon sa pagkakasunod.

Ang mga kasabwat naman nilang sina Alexander Lao at Ma. Dorothea Chia ay hinatulang makulong ng 9 taon para sa “use of trafficked persons” at possession of child pornography.

Nag-ugat ang hatol sa desisyon ni Scully at tatlong kapwa akusado na pumasok sa plea bargaining agreement, ani Regional State Prosecutor Merlynn Barola-Uy.

Una nang nahatulan si Scully ng habambuhay na pagkakulong kasama ang ex-live in partner na si Carme Ann Alvarez ng Regional Trial Court Branch 37 noong 2018.

Ang unang batch ng anim na kaso ay para sa pagpatay sa 7 menor de edad at paglibing sa mga ito sa isa sa mga nirerentahang bahay ng mag-live in sa Surigao City.

Ang second batch ng mga kaso ay para sa 60 bilang ng sexual abuse at trafficking charges.