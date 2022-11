‘Pinas ibebenta ni Marcos Jr sa ASEAN Summit

Isusulong ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang Pilipinas bilang global partner sa mga bansang miyembro ng Association of SouthEast Asian Nations (ASEAN) at hindi lamang investment at tourism center sa kanyang pagdalo sa 40th at 41st ASEAN summits at Related Summits sa Phnom Penh, Cambodia.

Ito ang inihayag ng pangulo sa kanyang talumpati bago bumiyahe nitong Miyerkoles ng hapon sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City.

Sa kanyang departure speech, sinabi ng pangulo na ibibida niya ang Pilipinas sa lahat ng mga dadalo sa ASEAN summit at sa iba pang mga kinatawan ng bansa sa pandaigdigang pagtitipon sa layuning makahikayat ng mga mamumuhunan sa bansa.

Marami aniyang mga isyung isusulong nito sa mga nakatakdang pulong sa ASEAN para sa interes ng bansa lalo na sa aspekto ng food security, climate change, isyung pangkalusugan at ang pagbangon ng ekonomiya.

Magiging aktibo rin ang presidente sa mga diskusyon sa mga isyung may kinalaman sa pan¬demya, ang sitwasyon sa Myanmar, ang mga bagong developments sa South China Sea at ang nagpapatuloy na gusot sa pagitan ng Russia at Ukraine.

Inihayag din ng presidente ang mga nakalinyang bilateral meetings nito sa ilang heads of state para sa kapakinabangan ng bansa at ang pagtalakay sa mga isyung nakakaapekto sa Asya. (Aileen Taliping)