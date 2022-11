PH Reclamation Authority binoldyak! Villar imbiyerna sa inipit na ospital

Kinastigo ni Senadora Cynthia Villar ang pamamaraan ng Philippine Reclamation Authority (PRA) sa pakikipag-deal nito sa mga construction project partikular ang pagtatayo ng ospital sa Las Piñas City.

Sa budget deliberation ng panukalang 2023 national budget sa plenaryo ng Senado, ibinahagi ni Villar ang kanyang karanasan sa PRA.

Inihalimbawa nito ang nabili nilang 1,500 square meter na lupa na nagkakahalaga ng P78 milyon mula sa PRA noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic para sa konstruksyon ng isang ospital.

Subalit hindi umano pinayagan ng PRA dahil hindi umano ang Department of Budget and Management (DBM) ang nagpondo sa nasabing proyekto.

“I just want to inquire why this Philippine Reclamation Authority is not serving our country for public good?” tanong ni Villar.

“So, I’m asking this question: Why these things happen in government? Hindi ba ‘pag government-to-government, wala nang problema ‘yan? Bakit kailangan niya pa makita ‘yong pera ng DBM bago niya ma-start ‘yong hospital namin?” dagdag pa niya.

Maliban diyan, ibinahagi rin ni Villar na bumili sila ng lupa mula sa PRA para makapagtayo ng district office ng Department of Public Works and Highways (DPWH) district office sa nasabing lungsod.

Subalit hindi rin umano sila pinayagang dahil kailangan umanong bayaran ng DPWH ang P4 bilyong utang nito sa PRA kaugnay ng pagtatayo ng Cavite Expressway o Cavitex.

“Gusto niya bayaran muna ‘yong P4 billion bago kami i-allow mag-build ng district office doon sa lupa na binili namin sa kanya by DPWH. Tama ba ‘yon?” tanong ni Villar.

“Bakit iyong bang PRA, magagawa nila ang gusto nilang gawin considering na isa silang government agency? Sabi nila ‘di raw nila ia-allow until bayaran ng DPWH ‘yong P4B right of way doon sa Cavitex. Ano naman ang relation ng Cavite sa district office ng DPWH?” tanong pa ng senadora.

Tiniyak naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na muling tatalakayin ang pinupunto ni Villar sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng badyet sa Huwebes. (Dindo Matining)