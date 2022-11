Paolo Gumabao muntik makulong sa pagti-TikTok

Magiging maingat na raw si Paolo Gumabao sa pag-post ng video sa TikTok pagkatapos siyang sampahan ng reklamo ng Special Action Force (SAF) dahil sa pinost niyang video habang suot ang SAF uniform.

Idinemanda nga ang aktor for illegal use of uniform and insignia ng SAF.

“Well, I learned one lesson. Hindi na ako magti-TikTok next time pag alam kong may suot akong insignia. Nag-start yun sa isang TikTok video ko na suot ko yung uniform ng SAF and I was dancing. Ginaya ko yung TikTok ni Joshua Garcia. So, na-offend sila dun and I understand naman siyempre. So at least, ako, lesson learned, hindi na po mauulit.

“Nung una, hindi naman pinapansin yung TikTok video ko na yun. Pero nung time na pinu-promote namin yung pelikulang Mamasapano, may nagpadala sa bahay ng subpoena. Sabi ko, ‘Ano ito, prank?!’ Tinanong ko ang mama ko kung sino ang nagpadala ng ganun, hindi raw nila alam. Nakalagay lang daw dun sa mailbox namin. Tapos sakto, may nag-message sa akin sa Instagram ko, one of the talents. Kasi, apat yata kaming pinadalhan. Kaming apat, nag-TikTok kami.

“So, nag-message pala sa akin iyong isang talent. Napagbintangan ko pa tuloy siya na pina-prank ako. Sabi ko, ‘Imposible naman ito! Kasi, may approval si Attorney from the SAF. How can this happen?” kuwento ni Paolo.

Naging malaking tulong daw si Atty. Ferdinand Topacio dahil naayos daw agad ang sinampang kaso kay Paolo.

“So, ipinadala ko na agad kina Attorney yung subpoena, and inayos naman agad nila. I’m just thankful na naayos na lahat. Na-dismiss yung reklamo,” sey pa ng aktor.

Nagbiro na lang si Paolo na mas safe pa raw na nag-TikTok sila na nakahubad.

“Dapat pala, nakabuhad na lang. Kung kailan pa ako nagsuot na balot na balot na damit, dun pa ako napadalhan ng subpoena!” tawa pa niya. (Ruel Mendoza)