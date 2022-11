Palawan swak na best travel destination

Kabilang ang Palawan sa listahan ng US-based travel guide sa pinakamagagandang lugar para mag-travel ngayong 2023.

Isinalarawan ng Fodor go list ang Palawan bilang “very definition of eco-luxury”. Dagdag pa nito ang Palawan din umano ang isa sa mga magical island ng bansa kung saan nagtatagpo ang underwater world at ang kagubatan.

Itinampok din ng travel guide ang magagandang beach at lagoon sa Palawan na sinasabi rin nilang nagtataglay ng ilan sa best diving at snorkeling sa buong mundo.

Kasama ng Palawan sa 40 destination na pasok sa listahang ito ang Ayutthaya sa Thailan, Cairns sa Australia, Crete sa Greece, Moorea sa French Polynesia, Puerto Iguazu sa Argentina at Spitzkoppe sa Namibia. (Chris John De Luna)