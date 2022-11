Palaban sa hubaran: Hiyas ni Yassi pinagpiyestahan ng mga manyakol

Palaban na sa hubaran si Yassi Pressman!

Siya nga ang napiling Ginebra calendar girl 2023.

Masisilip sa Instagram ng aktres ang iba’t ibang level ng kaseksihan sa magkakaibang outfit.

Sa mga nakaposteng itsura ni Yassi, natatanging markado ang string bikini na suot nya kasama ang tiklis ng kalamansi.

Nalantad ng bonggang-bongga ang “tambok” ng dalaga sa pagkakahapit ng tela sa kanyang kaselanan.

Kung idadaan sa “tambok” ang botohan sa mga celebrity na walang wawa sa pagpapaseksi sa socmed, lalaban ang hiyas ni Yassi.

Napakaganda ng hugis at hubog ng bulaklak ni Yassi na bumagay sa porma ng kanyang pigura.

Bukod sa pagbalandra ng kanyang tambok, tumodo rin sa paghuhubad si Yassi, kung saan nag-topless nga siya, at abaca hat lang ang itinakip sa kanyang dibdib.

Ang “angas” ng kaseksihan ni Yassi. Halatang binatak nito ang kanyang katawan sa pagwu-work out.

Magaling maglaro sa kamera si Yassi. Ramdam ang malaking kumpiyansa nito sa kanyang hubog.

Dahil dito sinusunog ni Yassi sa init ang laman ng mga manyakol sa natatangi nyang alindog.

Solenn panay ang kadyot sa harap ni Nico

Para sa vlog, at makahakot ng atensyon, umabot na sa sukdulan si Solenn Heussaff na gamitin ang mga gamit sa kusina para magpaandar sa social media.

Ginawang mga accessory ni Solenn ang mga kaldero, kiskisan, para magpapansin sa kanyang mister na si Nico Bolzico. Isinabit niya sa buong katawan ang mga ito, at ang isa ay ginawang sombrero.

Pinatunog din niya ito gamit ang sandok, at kumadyot-kadyot pa.

Nakaluwa rin ang malaking tiyan ni Solenn na nasa huling trimester na ng kanyang pagdadalantao.

Mapapanood ang video sa Instagram ni Solenn kasama si Nico na nagbabasa ng libro, na animo ay dinededma ang asawa.

At siyempre, natawa na lang si Nico sa nakita.

Bela nasabik kay Norman

Matatahimik na ang mga ‘Marites’ na nagsasabing hiwalay na si Bela Padilla sa European boyfriend na si Norman Bay. Binusalan ni Bela ng katotohanan, na nanatiling matatag pa rin ang romansa nila ng dyowa, kahit magkalayo sila sa kasalukuyan.

Nagposte ang aktres ng video compilation nila ni Norma, na nagpapakita ng masayang bonding moment nila.

Nakakaramdam ng pagkasabik si Bela sa kasintahan kaya idinaan na lang nito sa throwback compilation ng bonding moments nila ang lahat.

“Hi I miss you. Goodluck on your exams,” sabi ni Bela.

Maging si Norman ay nanabik na rin kay Bela. Una pa ngang nagposte si Norman ng mga throwback photo nila ng aktres noong October 24.

Ginawang dahilan ni Norman ang blurred image ni Bela sa larawan para pakiligin ang huli.

“While I’m clearly better at taking pictures or buildings, your smile is what I look for most @bela,” sabi ni Norman.