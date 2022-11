Pagpapanumbalik ng normal na pamumuhay ng mga Pilipino pagkatapos ng sakuna, gawing prayoridad!

Naniniwala ako na isang mahalagang aspeto ng ating disaster response ay kung paano maibabalik sa normal ang pamumuhay ng mga Pilipinong apektado ng isang sakuna. Matapos ang pananalasa ng isang bagyo o hagupit ng isang malakas ng lindol, papaano nga ba natin masisiguro ang mabilis na pagbangon ng mga biktima mula sa naturang mga unos?

Alam ko pong hindi ito madali, lalo na para sa gobyerno at sa mga apektadong lugar. Alam naman natin na maliban sa mga sakunang ito, may kinakaharap din tayong pandemya. Mayroon din tayong limitasyon pagdating sa budget dahil napakaraming aspeto ng pamamahala at pangangailangan ng mga Pilipino ang dapat nating paglaanan nito.

Gayunpaman, naniniwala ako na may magagawa tayo para masiguro ang mabilis na pagpapanumbalik ng normal na pamumuhay ng mga Pilipino pagkatapos ng isang sakuna.

Una, dapat mabilis ang pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno na magsasaayos ng mga nasirang imprastraktura matapos ang isang sakuna. Sikapin natin na mabilis na maibalik ang mga mahahalagang serbisyo sa mga tao gaya ng kuryente, tubig, linya ng komunikasyon, nasirang mga tulay at daan, at iba pa.

Ikalawa, dapat nating bigyan ng suporta ang mga kababayan nating napinsala ang mga tahanan. Para sa mga nawalan ng tirahan, tulungan po natin sila kung papaano nila muling maitatayo ang mga ito.

Ikatlo, bilisan natin ang pag-aabot ng tulong sa kanila, gaya ng paghahatid ng relief goods para sa mga biktima nang walang delay. Ang importante ay walang magutom na Pilipino.

Pag-isipan po natin kung papaano makatutulong ang gobyerno sa mga ganitong kaso. Tandaan natin na responsibilidad din ng gobyerno ang masiguro na makababangon din ang mga kababayan nating nawalan ng mahal sa buhay, emosyonal man o pinansiyal. Hindi natatapos ang ating trabaho sa pamamahagi ng tulong at pangungumusta sa kanilang kalagayan. Trabaho rin natin ang masiguro na maayos ang kanilang kinabukasan.

Sa aking kapasidad bilang senador, naniniwala rin ako na malaki ang maitutulong ng pagtatatag ng isang Department of Disaster Resilience upang agarang maibalik sa normal ang pamumuhay ng ating mga kababayang apektado ng mga sakuna.

Matagal na po akong naninilbihan sa gobyerno. Alam ko rin ang nagiging mga problema sa ibaba sa tuwing may sakuna. Alam ko na kailangan natin ng maayos na sistema kapag may banta ng bagyo sa ating bansa.

Kung magkakaroon tayo ng isang departamento gaya ng DDR o di kaya naman ay i-empower natin lalo ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, masisiguro natin na may ahensya ng gobyerno na nakatutok sa kalagayan ng ating mga kababayang apektado ng natural disasters at kalamidad.

Makaaasa po kayo na patuloy kong ipaglalaban ang pagpasa ng panukalang batas na lilikha ng Department of Disaster Resilience sa Senado, kasama ang ilan pang mga panukala na layuning gawing mas proactive ang ating bansa sa banta ng mga kalamidad.

Dahil din sa nagbabagong klima dulot ng climate change, susuportahan ko ang mga inisyatiba ng gobyerno na ang layunin ay masiguro na handa tayo laban sa mga epekto nito. Nariyan ang National Geohazard Assessment and Mapping Program na naglalayong palakasin ang mga komunidad sa bansa upang madali silang makapag-adapt sa mga sakuna. Suportado ko rin ang mga programang layunin na mas patatagin pa ang ating mga local communities at vulnerable groups sa bansa para madali silang makapaghanda sa mga kalamidad sa hinaharap. Ngunit hindi limitado rito ang aking trabaho. Personal din akong bumibisita sa mga kababayan nating apektado.

Nitong nakaraang linggo, muli po tayong nagpunta sa mga probinsyang pinakanaapektuhan ng bagyong Paeng upang mamahagi ng tulong sa ating mga kababayan at kumustahin ang kanilang kalagayan.

Noong Sabado, nagtungo po ako, kasama ang aking team, sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur upang tumulong sa mga kababayan natin mula sa Datu Odin Sinsuat at Datu Abdullah Sangki.

Sinundan ito ng ating pagbisita sa mga biktima ng bagyong Paeng sa Batangas nitong Lunes lamang. Namahagi ako at ang aking team ng tulong sa mga kababayan natin mula sa mga bayan ng Calatagan at Balayan. Natunghayan ko rin ang groundbreaking ceremony para sa Super Health Center na itatayo sa Calatagan.

Ilang sa mga kababayan natin ang nagpaabot ng pasasalamat sa ating opisina dahil sa tulong na kanilang natanggap. Nariyan si Norilyn Cañezal, isang single mom mula sa Bacoor City, Cavite, na natulungan ng Malasakit Center dahil malaking halaga ang naibawas sa kanyang hospital bill. Naoperahan si Aling Norilyn matapos makitaan ng nana sa kanyang utak. Nilapitan po niya ako at niyakap sa aking pagbisita sa Cavite para personal na magpasalamat at tiniyak ko na handa po akong tumulong sa kanya kung may pangangailangan pa siya sa pagpapagamot sa abot ng aking makakaya.

Sa Maguindanao del Norte, personal ko ring nakilala si Arbaya Patra na natulungan naman ng mga serbisyo ng Malasakit Centers. Ayon sa kanya, umabot ng isandaang libong piso ang kanilang gastusin sa ospital nang siya ay manganak at magkaroon ng meningitis ang kanyang baby. Sa tulong ng Malasakit Center sa ospital, wala pong binayarang hospital fees si Aling Arbaya.

Sa Batangas, nakilala ko rin po si Lourdes Guevara, isang fishball vendor at may tatlong anak. Nasalanta rin ng bagyong Paeng ang kanilang pamilya. Maliban sa naunang tulong na naibigay ng gobyerno at ng aking opisina, humihiling din ng bike si Aling Lourdes upang makatulong sa kanilang hanapbuhay.

Ang palagi kong mensahe sa kanila — huwag po kayong magpasalamat sa amin dahil ginagawa lang namin ang aming tungkulin na magserbisyo sa inyo. Kami ang nagpapasalamat sa inyo dahil binigyan ninyo kami ng oportunidad na makapagserbisyo sa inyo. Magtulungan lang po tayo.

Sa gitna ng mga krisis na ating kinakaharap, wala po akong ibang hiling kung hindi maibalik sa normal ang pamumuhay ng ating mga kababayan. Sikapin po nating magawa ito sa pamamagitan ng mga serbisyo ng gobyerno na makatutulong sa kanila na makabangong muli.

Iyon naman po talaga ang ating pangako sa kanila. Pupuntahan namin sila basta kaya ng aming panahon at magbibigay ng solusyon sa kanilang mga problema sa abot ng aming makakaya. Hangad ko po na makatulong at makaiwan ng kahit kaunting ngiti sa panahon ng kanilang kalungkutan at pagdadalamhati.