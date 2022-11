P17 power rate hike sa Meralco kasado na

Magmamahal ang bill ng kuryente sa franchise area ng Meralco ng P17 ngayong Nobyembre sa mga kumokonsumo ng 200 kilowatt per hour sa isang buwan dahil sa pagtaas ng generation charge.

Ayon sa Meralco, P8.44 per kWh ang itataas sa singil at magiging P9.9472 per kWh na ang kuryente ngayong buwan mula sa P9.8628 noong Oktubre.

Paliwanag ng Meralco, nagmahal ang generation charge ng P7.25 sentimos per kWh sa kabuuan nang magmahal ng P27.11 sentimos per kWh ang mga singil mula sa power supply agreements nang nawala sa linya ang First Natgas-San Gabriel plant mula October 1 hanggang October 14 na na-kaschedule .

Giit ng Meralco, napagaan naman ito ng mas murang singil mula sa independent power producers at mas murang kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market.

Ayon sa Meralco, bumaba ang singil ng mga IPP ng P15.20 per kWh dahil lumakas ang piso at 99% ng bayarin ng mga IPP ay dolyar ang bayaran.

Dagdag ng Meralco, bumaba ang kuryente sa WESM ng 79.59 sentimos per kWh.

Nagmahal naman ang transmission charges, buwis, at iba pang charges sa residential customers ng P1.19 per kWh samantalang hindi naman gumalaw ang distribution charge ng Meralco.

Patuloy pa ring pinatutupad ng Meralco mula sa sobrang nakolekta sa mga consumers na umaabot na sa P1.8009 per kWh. (Eileen Mencias)