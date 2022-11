P11M pasabog ng GMA sa Pasko

Mula sa matagumpay na Season 4, hihigitan pa ng GMA ang pinakamalaking promo nito dahil aabot na sa P11M papremyo ang ipamimigay ng Kapuso Bigay Premyo Panalo sa Pasko para sa mga mamimili at sari-sari store owners!

Isang brand-new house and lot mula sa Bria Homes ang naghihintay sa maswerteng mamimili na magiging grand winner habang makakatanggap ng grand prize na kalahating milyon in cash ang isang sari-sari store owner!

Nagsimula noong Oct. 29, halos 2,000 ang magiging winner sa Kapuso Bigay Premyo Panalo sa Pasko. May chance ring manalo ang mamimili at sari-sari store owners ng daily hanggang weekly prizes mula P1,000 hanggang P100,000.

Para sumali, bumili ng alinman sa participating products: Aji-no-moto® Umami Seasoning, Bear brand® Fortified Powdered Milk Drink, Lady’s Choice, Sunsilk Triple Sachet, and Great Taste White.

Ilakip ang proof-of-purchase kasama ang isang papel na may kumpletong contact details sa isang plain white envelope.

Para sa mga mamimili, maaari ring isulat ang pangalan ng sari-sari store kung saan nabili ang produkto, store address nito, at contact number ng store owner para sa chance manalo ng additional prizes.

Para naman sa sari-sari store owners, isulat sa entry ang pangalan ng sariling tindahan at isulat ang ‘sari-sari store’ sa labas ng envelope.

At ipadala sa mga designated drop boxes na matatagpuan sa piling Mercury Drug branches nationwide, sa GMA Network Center sa Quezon City, sa lahat din ng GMA Regional TV stations, at ngayon, sa RGMA stations nationwide!

At siyempre, hintayin ang weekly announcement ng promo winners sa Facebook Live sa official GMA Promos Facebook Page www.facebook.com/GMApromos.

Pinapaalalahanan ang publiko na maging maingat sa scam texts na ginagamit ang pangalan ng GMA, GMA Promos, or Bigay Premyo Panalo para humingi ng pera. Lahat ng mananalo sa promo ay tatawagan at ino-notify ng GMA Representatives gamit ang official numbers. Hindi hihingi ng pera o anumang kapalit ang GMA para makuha ang prizes.

Per DOH-FDA-CFRR Permit No. 1557 S. 2022. (Don Sermino)