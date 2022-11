MRT taas-pasahe hindi maawat ng DOTr

Hindi umano maiiwasan ang pagtaas ng pasahe sa Metro Rail Transit Line 3 (MRT-3), kahit hindi man maisapribado ang naturang rail line.

Ito ang paglilinaw kahapon ni Department of Transportation (DOTr) Undersecretary Cesar Chavez kasunod ng pangamba ng ilan na tataas ang pasahe ng MRT-3 kung matutuloy ang planong isapribado ang operasyon at maintenance nito.

Ayon kay Chavez, ‘inevitable’ o hindi talaga maiiwasan na magtaas ang pasahe ng MRT-3 kahit ang pamahalaan pa rin ang namamahala dito dahil na rin sa tumataas na singil sa kuryente at halaga ng mga spare parts nito.

“Even under the government, kahit sa ngayon, minsan ay hindi maiiwasan ang fare increase not because of private support o private intervention. Sapagkat tumataas ang halaga ng mga piyesa sa buong mundo, tumataas din ang kuryente,” paliwanag pa ni Chavez sa isang panayam.

“It is not only necessary but inevitable that at a certain point in time, ay kinakailangang itaas ang pamasahe.

Ang tanong na lang, magkano ang itataas at ano ang kapalit nito — magandang serbisyo,” dagdag pa niya.

Nabatid na ang planong isapribado ang MRT-3 upang mapaganda pang lalo ang serbisyo nito, ay isa sa mga panukalang pinag-aaralan ngayon ng pamahalaan bunsod na rin nang nakatakda nang pagtatapos ng build-lease-transfer contract ng Metro Rail Transit Corporation sa 2025.

Sinabi naman ng opisyal na ang talakayan sa naturang plano ay nasa DOTr level pa lamang at malaunan ay ipagpapatuloy sa National Economic and Development Authority (NEDA).

Tutol naman ng The Passenger Forum sa planong privatization ng MRT-3 dahil magmamahal lamang ang pasahe dito nang walang kasiguraduhang gaganda ang serbisyo.

Sabi ni TPF Convenor Primo Morillo, marami na ang karanasan ng Pinoy sa privatization at hindi nito nasusulong ang interes ng ordinaryong mamamayan.

“Once the government sells MRT to the private sector, we are sure it will make fares higher while commuters continue to experience subpar services,” sabi ni Morillo. (Dolly Cabreza/Eileen Mencias)