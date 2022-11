Mika Reyes, PLDT pupundihin Akari

Standings W L

*Creamline 5 1

*Chery Tiggo 5 1

Petro Gazz 3 1

F2 Logistics 3 2

Choco Mucho 3 3

Cignal 2 2

Akari 2 4

PLDT 1 4

UAI-Army 0 6

*Semifinalists

Mga laro Huwebes: (Araneta Coliseum)

2:30pm — Cignal vs Petro Gazz

5:30pm — Akari vs PLDT

PILIT na pupundihin nina Mika Reyes at PLDT High Speed Hitters ang natitirang bombilya ng Akari Chargers sa papatapos na eliminasyon ng Philippine Volleyball League Reinforced Conference 2022 na gaganapin sa maalamat na Araneta Coliseum.

Una munang magsasagupa ang kapwa naghahangad makatuntong sa semifinals na Cignal HD Spikers at defending champion Petro Gazz Angels sa ganap na 2:30 ng hapon bago ang sagupaan sa pagitan ng umaasang makaagaw ng silya na High Speed Hitters at Chargers sa ganap na alas-5:30.

Kapwa importante ang engkuwentro sa pagitan ng Akari at PLDT na may pagkakataon pa na makatuntong sa tanging apat na koponang uusad sa semifnals.

Ang High Speed Hitters ay nagsisikap makabangon mula sa pagkabigo sa Angels habang inspirasyon ng Chargers ang kanilang limang set na pagbabalikwas sa Flying Titans nakaraang linggo.

Aasa ang Akari sa pangunguna ng import na si Prisilla Rivera at mga lokal na sina Janine Marciano, Erika Raagas, Krich Macaslang, Princess Macaslang at Michelle Cobb, habang sasandig naman ang PLDT kina Mika, import Elena Samoilenko, Dell Palomata at Jules Samonte.

Ang Akari ay nasa ikapito na may 2-4 record at nasa ikawalong pwesto naman ang PLDT na may 1-4 markao (Lito Oredo)