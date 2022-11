Klasikong gitarista Ivar Fojas may espesyal na konsiyerto

Ang klasikong gitarista na si Ivar Fojas ay may espesyal na pagtatanghal na bahagi ng CCP Special Concert Series na magaganap sa Nobiyembre 16, Miyerkules sa Tanghalang Ignacio Gimenez (Black Box Theater), 7:30pm.

Si Dr. Ivar-Nicholas Fojas sa kasalukuyan ay classical guitar professor sa Philippine Women’s University School of Music Graduate School. Siya ay dalubguro ng masters at doctoral-level guitar students at nagtuturo rin sa Ph.D. courses. Siya rin ay isang Associate Professorial Lecturer 5 sa De La Salle University Literature Department. Si Ginoong Fojas ay tumanggap ng Fulbright scholarship para ipaghpatuloy ang kanyang doctoral studies sa Bolton Guitar Studies Program sa University of Arizona noong 2011. Siya rin ay full scholar sa Philippine Women’s University at University of the Philippines mula 2008 hanggang 2011. Nagturo rn siya sa University of the Philippines College of Music at kinalaunan ay naging lecturer of humanities sa University of the Philippines Los Baños.

Si Fojas ay sinaliksik ang mga musikang akda ni J.S Bach na ang kinahinatnan ay isang lecture. Kasunoid nito, siya ay naging bahagi ng baroque guitar performances bilang kasapi sa Helios Ensemble at Arizona Baroque. Marami na rin siyang solo recitals at tumugtog sa guitar concertos sa Piilipinas. Ilan sa mga ito ay ang Mauro Castelnuovo-Tedesco, Federico Moreno-Torroba, at Joaquin Rodrigo kasama ang Manila Symphony Orchestra at nd Peace Philharmonic Philippines.

Noong Oktubre 16 hanggang 31, 2020, si Fojas ay naging panauhin sa isang online concert mula sa Sunshine Classics concert series kung saan kasama niyang nagtanghal ang Kabataang Gitarista (KG); Fernando Sy-Changco III, David Tiongson, at Edel Mark Bitao na mga mahuhusay na klasikong gitarista na mga mag-aaral sa pampublikong highschool.

Para sa katragagang impormasyon tungkol sa ispesyal na konsiyerto ni Ivar Fojas, mangyaring bisitahin ang official CCP social media accounts sa Facebook, Twitter, at Instagram.